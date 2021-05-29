Виктор КОРНИЕНКО: «Шевченко поддержал, когда заболел ангиной»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о том, как его поддержал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Когда заболел, он поддержал меня, сказал, чтобы не расстраивался, что у меня все впереди. Во время тренировок тоже подсказывал, как лучше делать.

В сборной занятия, наверное, более интенсивные. Нагрузки тоже хорошие. Тренеры все четко объясняли, что делать, куда бежать.

Несмотря на то, что сбор был втягивающим, все равно надо было серьезно относиться к тренировкам, к заданиям тренерского штаба».