Виктор КОРНИЕНКО: «Шевченко поддержал, когда заболел ангиной»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал о том, как его поддержал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
«Когда заболел, он поддержал меня, сказал, чтобы не расстраивался, что у меня все впереди. Во время тренировок тоже подсказывал, как лучше делать.
В сборной занятия, наверное, более интенсивные. Нагрузки тоже хорошие. Тренеры все четко объясняли, что делать, куда бежать.
Несмотря на то, что сбор был втягивающим, все равно надо было серьезно относиться к тренировкам, к заданиям тренерского штаба».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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