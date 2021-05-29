Аллахьяр – игрок сезона в Заре

Лучшим игроком сезона в «Заре» был признан Аллахьяр Сайядманеш. Он определялся путем голосования среди болельщиков клуба в соцсетях.
Второе и третье место в голосовании заняли Владислав Кочергин и Виталий Вернидуб соответственно.
В нынешнем сезоне на счету Сайядманеша 6 голов и 3 ассиста в 26 матчах за «Зарю» во всех турнирах.
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Источник — ФК Заря
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