Аллахьяр – игрок сезона в Заре

Лучшим игроком сезона в «Заре» был признан Аллахьяр Сайядманеш. Он определялся путем голосования среди болельщиков клуба в соцсетях.

Второе и третье место в голосовании заняли Владислав Кочергин и Виталий Вернидуб соответственно.

В нынешнем сезоне на счету Сайядманеша 6 голов и 3 ассиста в 26 матчах за «Зарю» во всех турнирах.