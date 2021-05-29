Расписание украинок на Ролан Гаррос на 30 мая

В воскресенье на корты Парижа выйдут две украинки

  • 29.05.2021 15:23
  • 339 просмотров
  • 1 комментарий
Расписание украинок на Ролан Гаррос на 30 мая
© WTA. Катерина Козлова

30 мая стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В воскресенье на корты выйдут две представительницы Украины.
 
Корт №7, первый запуск (12:00)
Катерина Козлова (№159 WTA) – Айла Томлянович (№76 WTA, Австралия)
 
Корт №14, первый запуск (12:00)
Ангелина Калинина (№139 WTA) [Q] – Анжелик Кербер (№27 WTA) [26] 

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Источник — Roland Garros

(1 голос)

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Комментарии
    Spectra
    online
      Spectra, 29.05.2021 15:44
    0
    И нужно влепить 2 матча в одно время
    Ссылка
    Spectra
    online
      Spectra, 29.05.2021 15:44
    0
    И нужно влепить 2 матча в одно время
    Ссылка
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