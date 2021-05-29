Расписание украинок на Ролан Гаррос на 30 мая

30 мая стартуют матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
В воскресенье на корты выйдут две представительницы Украины.
Корт №7, первый запуск (12:00)
Катерина Козлова (№159 WTA) – Айла Томлянович (№76 WTA, Австралия)
Корт №14, первый запуск (12:00)
Ангелина Калинина (№139 WTA) [Q] – Анжелик Кербер (№27 WTA) [26]
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Источник — Roland Garros
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