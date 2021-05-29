Сергей ПАЛКИН: «Сделаем поле Олимпийского в это межсезонье»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему донецкий клуб переехал в Киев, а также поведал о планах в улучшении инфраструктуры.

«Мы переехали (в Киев прим.), чтобы сократить количество перелетов, потому что физически это очень сложно. Перелеты отнимали много сил и энергии, которые нужны команде в другом месте. А с другой стороны, немного не честно, когда одни играют и живут в одних условиях, а другие – в других. Потому мы решили уравнять шансы и переехали на «Олимпийский». Надеюсь, все позитивные стороны, которые мы рассматривали в связи с переездом, будут удовлетворены. По поводу того, что мы планируем на «Олимпийском», самое главное – это поле, мы его сделаем в межсезонье. Потому что в нынешнем состоянии оно не отвечает современному уровню, тем более что играют две команды и национальная сборная – нагрузка на поле серьезная. Надеюсь, сделаем хорошее поле, а затем будем показывать футбол намного лучше того, что мы показывали.

Да, к концу этого года мы хотим сделать второе поле для команды, потому что сейчас их полтора. Одно – современное поле, которое мы сделали пару лет назад, и то, что там уже было на момент нашего приезда, а оно не отвечает никаким нормам. Когда становится холодно, там вообще невозможно тренироваться. Главное из того, что мы сделаем, – построим поле и, возможно, сделаем новый корпус, где сейчас находится команда, более современным и соответствующим последним технологиям. То здание, в котором сейчас занимается первая команда, насколько я помню, 1960 года постройки, то есть такие даже не строят сейчас. Это все те максимальные вещи, что мы хотим сделать, понятное дело, что будет еще масса мелкого ремонта, но это уже операционные моменты», - сказал Палкин.

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