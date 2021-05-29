Сергей ПАЛКИН: «Сделаем поле Олимпийского в это межсезонье»

«Шахтер» намерен улучшить условия

  • 29.05.2021 14:30
  • 1631 просмотр
  • 33 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Сделаем поле Олимпийского в это межсезонье»
© twitter.com/fcshakhtar

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, почему донецкий клуб переехал в Киев, а также поведал о планах в улучшении инфраструктуры.

«Мы переехали (в Киев прим.), чтобы сократить количество перелетов, потому что физически это очень сложно. Перелеты отнимали много сил и энергии, которые нужны команде в другом месте. А с другой стороны, немного не честно, когда одни играют и живут в одних условиях, а другие – в других. Потому мы решили уравнять шансы и переехали на «Олимпийский». Надеюсь, все позитивные стороны, которые мы рассматривали в связи с переездом, будут удовлетворены. По поводу того, что мы планируем на «Олимпийском», самое главное – это поле, мы его сделаем в межсезонье. Потому что в нынешнем состоянии оно не отвечает современному уровню, тем более что играют две команды и национальная сборная – нагрузка на поле серьезная. Надеюсь, сделаем хорошее поле, а затем будем показывать футбол намного лучше того, что мы показывали.

Да, к концу этого года мы хотим сделать второе поле для команды, потому что сейчас их полтора. Одно – современное поле, которое мы сделали пару лет назад, и то, что там уже было на момент нашего приезда, а оно не отвечает никаким нормам. Когда становится холодно, там вообще невозможно тренироваться. Главное из того, что мы сделаем, – построим поле и, возможно, сделаем новый корпус, где сейчас находится команда, более современным и соответствующим последним технологиям. То здание, в котором сейчас занимается первая команда, насколько я помню, 1960 года постройки, то есть такие даже не строят сейчас. Это все те максимальные вещи, что мы хотим сделать, понятное дело, что будет еще масса мелкого ремонта, но это уже операционные моменты», - сказал Палкин.

Смотрите также: ФОТО. Де Дзерби ознакомился с киевской инфраструктурой Шахтера.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 15:30
    0
    Александр Шевченко, 29.05.2021 15:27
    А поселиться в Дружковке и там играть нельзя что-ли, как это делает хоккейный даунбасс? Нормальные команды, переезжая в другой город делают ребрендинг и называются по другому, клубы НХЛ и НБА не дадут соврать. Но кроты они же кроты, теперь будет у них новая кликуха после вчерашнего - обоссаные.
    Как же хочется, что бы они Пердиньо подписали
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 15:30
    0
    Александр Шевченко, 29.05.2021 15:27
    А поселиться в Дружковке и там играть нельзя что-ли, как это делает хоккейный даунбасс? Нормальные команды, переезжая в другой город делают ребрендинг и называются по другому, клубы НХЛ и НБА не дадут соврать. Но кроты они же кроты, теперь будет у них новая кликуха после вчерашнего - обоссаные.
    Сасуолы обоссаные
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 29.05.2021 15:27
    +1
    А поселиться в Дружковке и там играть нельзя что-ли, как это делает хоккейный даунбасс? Нормальные команды, переезжая в другой город делают ребрендинг и называются по другому, клубы НХЛ и НБА не дадут соврать. Но кроты они же кроты, теперь будет у них новая кликуха после вчерашнего - обоссаные.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 29.05.2021 15:20
    +3
    Алексей Столетов, 29.05.2021 14:42
    Реконструкции РСК к Евро руководил Колесников, поле тоже сделает Шахтер. А пользуются всем этим кто попало. Ещё и права качают.
    Що ж "ваш" Колєсніков так "добре" зробив поле, що Палкін його переробляти планує?)
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 29.05.2021 15:18
    +5
    палкин обещал бразилам персональный сортир пристроить к Олимпийскому,чтобы те могли прятаться от макаронника
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 15:16
    +3
    Беженец видимо обиделся, что я его немытую родню вспомнил, которую от бросил в Макеевке и стал беженцем
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 29.05.2021 15:07
    -3
    Burevesynik, 29.05.2021 15:02
    на радость болельщикам Шахтера и ультрасам Динамо
    Членам НПГУ (Независимый профсоюз горняков Украины) вход бесплатный.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 15:04
    0
    Face Control, 29.05.2021 15:03
    Беженец, так как твоя родня в ордло поживает?
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 29.05.2021 15:03
    -2
    bus, 29.05.2021 14:56
    Ну и пора памятник Луческу поставить за годы в Шахтёре и Еврокубок. Где то на входе и всем на радость.)
    Ссылка
    Burevesynik
      Burevesynik, 29.05.2021 15:02
    +3
    bus, 29.05.2021 14:56
    Ну и пора памятник Луческу поставить за годы в Шахтёре и Еврокубок. Где то на входе и всем на радость.)
    на радость болельщикам Шахтера и ультрасам Динамо
    Ссылка
    TOTGEN
    online
      TOTGEN, 29.05.2021 15:02
    0
    Перелеты отнимали много сил и энергии, которые нужны команде в другом месте. А с другой стороны, немного не честно, когда одни играют и живут в одних условиях, а другие – в других. Потому мы решили уравнять шансы и переехали на «Олимпийский».--------------lдауннецкий головной моцк
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 15:02
    0
    Face Control, 29.05.2021 14:48
    За свет вовремя плати, скоро базы не будет.
    Как там твоя родня в Макеевке поживает? Не вырезали их ещё чечены?
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 29.05.2021 15:01
    +5
    Шевчук лично будет удобрять, чтобы все хорошо проросло
    Ссылка
    Burevesynik
      Burevesynik, 29.05.2021 15:01
    +4
    Сергей Литвиненко, 29.05.2021 14:51
    Беженцы, поле перестилают на бабки Копанки и Динамо. Об этом была инфа.
    об этом Палкин "скромно" промолчал...
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 15:01
    0
    Face Control, 29.05.2021 14:48
    За свет вовремя плати, скоро базы не будет.
    Ты за свет платишь, или в твоей хибаре, разбомбленной чеченами свечи нынче в моде?
    Ссылка
    TOTGEN
    online
      TOTGEN, 29.05.2021 14:58
    +2
    вас питорасов "ктоьполяну перестилает" уже вся Украина презирает!Вы бы твари дунецкие и им сочуствующие шли бы на xуй!И жизнь сталв бы лучше и вас мразей не не слышло бы было!
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 29.05.2021 14:56
    +2
    Ну и пора памятник Луческу поставить за годы в Шахтёре и Еврокубок. Где то на входе и всем на радость.)
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 29.05.2021 14:51
    +5
    Беженцы, поле перестилают на бабки Копанки и Динамо. Об этом была инфа.
    Ссылка
    TOTGEN
    online
      TOTGEN, 29.05.2021 14:51
    +1
    serge_kr, 29.05.2021 14:45
    Вот видно сразу, хозяин пришёл и наводит порядки после того как Суркис засрал арену!
    скажи чурка кто твой хозяин?ну тот кто пришел?
    Ссылка
    TOTGEN
    online
      TOTGEN, 29.05.2021 14:50
    +2
    Face Control, 29.05.2021 14:48
    За свет вовремя плати, скоро базы не будет.
    платить тебе будут ,ты заслужилр))
    Ссылка
    TOTGEN
    online
      TOTGEN, 29.05.2021 14:44
    +7
    Face Control, 29.05.2021 14:43
    Лучше и не скажешь, ничо, скоро всё заберём, включая базу.
    одно можно скзать такие как ты твари забрать могут только член из своего рта
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 29.05.2021 15:18
    +5
    палкин обещал бразилам персональный сортир пристроить к Олимпийскому,чтобы те могли прятаться от макаронника
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 29.05.2021 15:01
    +5
    Шевчук лично будет удобрять, чтобы все хорошо проросло
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 29.05.2021 14:51
    +5
    Беженцы, поле перестилают на бабки Копанки и Динамо. Об этом была инфа.
    Ссылка
    Burevesynik
      Burevesynik, 29.05.2021 15:01
    +4
    Сергей Литвиненко, 29.05.2021 14:51
    Беженцы, поле перестилают на бабки Копанки и Динамо. Об этом была инфа.
    об этом Палкин "скромно" промолчал...
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 29.05.2021 15:20
    +3
    Алексей Столетов, 29.05.2021 14:42
    Реконструкции РСК к Евро руководил Колесников, поле тоже сделает Шахтер. А пользуются всем этим кто попало. Ещё и права качают.
    Що ж "ваш" Колєсніков так "добре" зробив поле, що Палкін його переробляти планує?)
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 15:16
    +3
    Беженец видимо обиделся, что я его немытую родню вспомнил, которую от бросил в Макеевке и стал беженцем
    Ссылка
    Burevesynik
      Burevesynik, 29.05.2021 15:02
    +3
    bus, 29.05.2021 14:56
    Ну и пора памятник Луческу поставить за годы в Шахтёре и Еврокубок. Где то на входе и всем на радость.)
    на радость болельщикам Шахтера и ультрасам Динамо
    Ссылка
    TOTGEN
    online
      TOTGEN, 29.05.2021 14:58
    +2
    вас питорасов "ктоьполяну перестилает" уже вся Украина презирает!Вы бы твари дунецкие и им сочуствующие шли бы на xуй!И жизнь сталв бы лучше и вас мразей не не слышло бы было!
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 29.05.2021 14:56
    +2
    Ну и пора памятник Луческу поставить за годы в Шахтёре и Еврокубок. Где то на входе и всем на радость.)
    Ссылка
    TOTGEN
    online
      TOTGEN, 29.05.2021 14:50
    +2
    Face Control, 29.05.2021 14:48
    За свет вовремя плати, скоро базы не будет.
    платить тебе будут ,ты заслужилр))
    Ссылка
    BUCH
      BUCH, 29.05.2021 14:40
    +2
    Face Control, 29.05.2021 14:33
    Как всегда спасибо Шахтёру.
    Лично скажу спасибо, только тогда , когда всё это шобло свалит с моего родного города!!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 29.05.2021 15:27
    +1
    А поселиться в Дружковке и там играть нельзя что-ли, как это делает хоккейный даунбасс? Нормальные команды, переезжая в другой город делают ребрендинг и называются по другому, клубы НХЛ и НБА не дадут соврать. Но кроты они же кроты, теперь будет у них новая кликуха после вчерашнего - обоссаные.
    Ссылка
    TOTGEN
    online
      TOTGEN, 29.05.2021 14:51
    +1
    serge_kr, 29.05.2021 14:45
    Вот видно сразу, хозяин пришёл и наводит порядки после того как Суркис засрал арену!
    скажи чурка кто твой хозяин?ну тот кто пришел?
    Ссылка
    TOTGEN
    online
      TOTGEN, 29.05.2021 14:46
    +1
    serge_kr, 29.05.2021 14:45
    Вот видно сразу, хозяин пришёл и наводит порядки после того как Суркис засрал арену!
    кто хозяин ?
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 29.05.2021 14:45
    +1
    Face Control, 29.05.2021 14:43
    Лучше и не скажешь, ничо, скоро всё заберём, включая базу.
    Иди пописяй Маня
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 14:40
    +1
    Face Control, 29.05.2021 14:33
    Как всегда спасибо Шахтёру.
    Беженец из даунецка, ты уже пописял?)
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 15:30
    0
    Александр Шевченко, 29.05.2021 15:27
    А поселиться в Дружковке и там играть нельзя что-ли, как это делает хоккейный даунбасс? Нормальные команды, переезжая в другой город делают ребрендинг и называются по другому, клубы НХЛ и НБА не дадут соврать. Но кроты они же кроты, теперь будет у них новая кликуха после вчерашнего - обоссаные.
    Как же хочется, что бы они Пердиньо подписали
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 15:30
    0
    Александр Шевченко, 29.05.2021 15:27
    А поселиться в Дружковке и там играть нельзя что-ли, как это делает хоккейный даунбасс? Нормальные команды, переезжая в другой город делают ребрендинг и называются по другому, клубы НХЛ и НБА не дадут соврать. Но кроты они же кроты, теперь будет у них новая кликуха после вчерашнего - обоссаные.
    Сасуолы обоссаные
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 29.05.2021 15:04
    0
    Face Control, 29.05.2021 15:03
    Беженец, так как твоя родня в ордло поживает?
    Ссылка
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