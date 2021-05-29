Сергей ПАЛКИН: «Думаем о позиции нападающего. Вопрос открыт»

Гендиректор «Шахтера» рассказал о возможном усилении

  • 29.05.2021 14:01
  • 1123 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «Думаем о позиции нападающего. Вопрос открыт»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о травме Жуниора Мораеса и возможных подписаниях на его позицию.

«Додо? Я бы не называл удачей – это наша работа. Если есть перспективный футболист, который нам очень многое дает с точки зрения спортивного результата, то, исходя из логики, мы должны его подписывать. Да, переговоры могут быть разные: сложные, легкие, но это то, что мы должны делать.

Позиция нападающего? Да, вопрос открыт. Мы сейчас думаем об этой позиции, как вы отметили, Мораес травмировался на достаточно длительный срок. Вокруг него молодые ребята, молодость – хороший фактор, но порой этому фактору не хватает стабильности. Думаю, в ближайшие неделю-две должны принять решение по позиции», - сказал Палкин.

Ранее Палкин заявил, что «Шахтер» работает над усилением команды.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Face Control
      Face Control, 29.05.2021 14:34
    -1
    И это радует.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности