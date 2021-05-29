Сергей ПАЛКИН: «Думаем о позиции нападающего. Вопрос открыт»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о травме Жуниора Мораеса и возможных подписаниях на его позицию.

«Додо? Я бы не называл удачей – это наша работа. Если есть перспективный футболист, который нам очень многое дает с точки зрения спортивного результата, то, исходя из логики, мы должны его подписывать. Да, переговоры могут быть разные: сложные, легкие, но это то, что мы должны делать.

Позиция нападающего? Да, вопрос открыт. Мы сейчас думаем об этой позиции, как вы отметили, Мораес травмировался на достаточно длительный срок. Вокруг него молодые ребята, молодость – хороший фактор, но порой этому фактору не хватает стабильности. Думаю, в ближайшие неделю-две должны принять решение по позиции», - сказал Палкин.

Ранее Палкин заявил, что «Шахтер» работает над усилением команды.