Артур Рудько получил приз «Золотая перчатка» на Кипре

Бывший вратарь «Динамо» Артур Рудько по итогам сезона чемпионата Кипра получил приз «Золотая перчатка».
Такую награду вручают за наибольшее количество «сухих» матчей.
Напомним, что Рудько играет за клуб «Пафос». В сезоне 2020/21 он провел 26 матчей в кипрской лиге, пропустил 27 мячей. 10 игр он отстоял на ноль.
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Источник — Sport.ua
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