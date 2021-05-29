ВИДЕО. Турецкий футболист выпал из автобуса во время празднования

Бархи Джан Авджи избежал травм

  • 29.05.2021 13:06
  • 1263 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Турецкий футболист выпал из автобуса во время празднования
© ФК Коджаелиспор. Бахри Джан Авджи

Вчера, 28 мая «Коджаелиспор» вышел во второй дивизион чемпионата Турции. После матча команда устроила празднования на двухэтажном автобусе.

Во время проезда в тоннеле из автобуса выпал защитник «Коджаелиспора» Бахри Джан Авджи:

«Коджаелиспор» заявил, что защитник не пострадал:

«После падения была оказана необходимая медицинская помощь и игрока доставили в больницу для обследования. С ним всё в порядке. Выздоравливай скорее, Бахри Джан Авджи».

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 29.05.2021 14:02
    0
    Такое впечатление, что его во время празднования подкидывали вверх на руках и не учли движение автобуса
    Ссылка
    nivava
      nivava, 29.05.2021 13:16
    +1
    Ось Ви кажете -Шевчук - таксі... Тут он з автобуса випадають...
    Жах, якого він туди поперся?
    Ссылка
    nivava
      nivava, 29.05.2021 13:16
    +1
    Ось Ви кажете -Шевчук - таксі... Тут он з автобуса випадають...
    Жах, якого він туди поперся?
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 29.05.2021 14:02
    0
    Такое впечатление, что его во время празднования подкидывали вверх на руках и не учли движение автобуса
    Ссылка
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