ВИДЕО. Турецкий футболист выпал из автобуса во время празднования

Вчера, 28 мая «Коджаелиспор» вышел во второй дивизион чемпионата Турции. После матча команда устроила празднования на двухэтажном автобусе.
Во время проезда в тоннеле из автобуса выпал защитник «Коджаелиспора» Бахри Джан Авджи:
Allah korumuş...— Ali Fuat Duatepe (@alifuatduatepe) May 29, 2021
pic.twitter.com/i6JYf5nQ0Z
«Коджаелиспор» заявил, что защитник не пострадал:
«После падения была оказана необходимая медицинская помощь и игрока доставили в больницу для обследования. С ним всё в порядке. Выздоравливай скорее, Бахри Джан Авджи».
Источник — Twitter
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Жах, якого він туди поперся?
Жах, якого він туди поперся?
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