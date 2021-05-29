ВИДЕО. Турецкий футболист выпал из автобуса во время празднования

Вчера, 28 мая «Коджаелиспор» вышел во второй дивизион чемпионата Турции. После матча команда устроила празднования на двухэтажном автобусе.

Во время проезда в тоннеле из автобуса выпал защитник «Коджаелиспора» Бахри Джан Авджи:

«Коджаелиспор» заявил, что защитник не пострадал:

«После падения была оказана необходимая медицинская помощь и игрока доставили в больницу для обследования. С ним всё в порядке. Выздоравливай скорее, Бахри Джан Авджи».