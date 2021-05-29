БЕЗУС: «Имею огромную мотивацию попасть в состав сборной на Евро-2020»

Полузащитник сборной Украины Роман Безус рассказал о своих впечатлениях от первого дня второго тренировочного сбора нашей команды.

«Приезд в лагерь национальной сборной - это всегда честь, поэтому приехал с радостью. Прибыл сюда после отдыха, но он был не очень длинным - всего три-четыре дня. Провел их с семьей, поэтому сейчас полон сил, несмотря на то, что сначала после перелетов немного тяжеловато. Сейчас чувствую себя хорошо, как в физическом, так и в психологическом плане. Вообще полностью готов и имею огромную мотивацию побороться за место среди 26-ти игроков, которые поедут на Евро. К тому же я ни разу в финальных турнирах такого ранга не участвовал.

По тренировкам, то сегодня был первый день сбора. Мы только втягиваемся в работу. Сразу были тактические занятия, а потом поиграли собственно в футбол. Хорошая тренировка. Завтра уже будем работать на все сто процентов. Насчет клубных дел, то последние матчи с «Гентом» у меня получились неплохими, но самое главное, чтобы удачными стали поединки в составе сборной», - сказал Роман Безус.

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Напомним, что 3 июня сборная Украины в Днепре проведет товарищеский поединок против Северной Ирландии (начало - в 21.00).