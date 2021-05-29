БЕЗУС: «Имею огромную мотивацию попасть в состав сборной на Евро-2020»

Хавбек национальной команды прибыл в расположение команды

  • 29.05.2021 12:37
  • 331 просмотр
  • 1 комментарий
БЕЗУС: «Имею огромную мотивацию попасть в состав сборной на Евро-2020»
© УАФ/Павел Курбанов. Роман Безус и Андрей Ярмоленко

Полузащитник сборной Украины Роман Безус рассказал о своих впечатлениях от первого дня второго тренировочного сбора нашей команды.

«Приезд в лагерь национальной сборной - это всегда честь, поэтому приехал с радостью. Прибыл сюда после отдыха, но он был не очень длинным - всего три-четыре дня. Провел их с семьей, поэтому сейчас полон сил, несмотря на то, что сначала после перелетов немного тяжеловато. Сейчас чувствую себя хорошо, как в физическом, так и в психологическом плане. Вообще полностью готов и имею огромную мотивацию побороться за место среди 26-ти игроков, которые поедут на Евро. К тому же я ни разу в финальных турнирах такого ранга не участвовал.

По тренировкам, то сегодня был первый день сбора. Мы только втягиваемся в работу. Сразу были тактические занятия, а потом поиграли собственно в футбол. Хорошая тренировка. Завтра уже будем работать на все сто процентов. Насчет клубных дел, то последние матчи с «Гентом» у меня получились неплохими, но самое главное, чтобы удачными стали поединки в составе сборной», - сказал Роман Безус.

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Напомним, что 3 июня сборная Украины в Днепре проведет товарищеский поединок против Северной Ирландии (начало - в 21.00).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    unforgiven Den
      unforgiven Den, 29.05.2021 13:15
    +1
    Красава,реально усилил сборную.Рома набрал хороший ход.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 29.05.2021 13:15
    +1
    Красава,реально усилил сборную.Рома набрал хороший ход.
    Ссылка
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