Арсенал хочет купить Стерлинга

Хавбек может покинуть «Ман Сити»

  • 29.05.2021 12:31
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Арсенал хочет купить Стерлинга
© Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Английская пресса сообщает, что 26-летнего футболиста хочет подписать «Арсенал».

«Горожане» готовы отпустить футболиста из-за того, что он проиграл борьбу за место в основе с Филом Фоденом. 

В этом сезоне на счету Стерлинга 30 матчей за «Сити» в АПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предлагает Стерлингу новый контракт.

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Источник — Daily Mail

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