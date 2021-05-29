Арсенал хочет купить Стерлинга

Один из лидеров «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Английская пресса сообщает, что 26-летнего футболиста хочет подписать «Арсенал».

«Горожане» готовы отпустить футболиста из-за того, что он проиграл борьбу за место в основе с Филом Фоденом.

В этом сезоне на счету Стерлинга 30 матчей за «Сити» в АПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предлагает Стерлингу новый контракт.