Арсенал хочет купить Стерлинга

Один из лидеров «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Английская пресса сообщает, что 26-летнего футболиста хочет подписать «Арсенал».
«Горожане» готовы отпустить футболиста из-за того, что он проиграл борьбу за место в основе с Филом Фоденом.
В этом сезоне на счету Стерлинга 30 матчей за «Сити» в АПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предлагает Стерлингу новый контракт.
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Источник — Daily Mail
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