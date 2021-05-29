Свитолина заявилась на травяной турнир в Истборне

Он состоится за неделю до Уимблдона

  • 29.05.2021 11:23
  • 369 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина заявилась на травяной турнир в Истборне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на травяной турнир WTA в Инсборне. Он пройдет 21-26 июня – за неделю до старта Уимблдона.

Перед Истборном Свитолина также планирует сыграть на еще одном травяном турнире – в Бирмингеме.

Сейчас украинская теннисистка готовится к старту Ролан Гаррос. Она уже узнала имя своей первой соперницы.

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Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Александр Ад
      Александр Ад, 29.05.2021 12:17
    0
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    Александр Ад
      Александр Ад, 29.05.2021 12:17
    0
    заявлятися не заборонено
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