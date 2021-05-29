Свитолина заявилась на травяной турнир в Истборне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на травяной турнир WTA в Инсборне. Он пройдет 21-26 июня – за неделю до старта Уимблдона.

Перед Истборном Свитолина также планирует сыграть на еще одном травяном турнире – в Бирмингеме.

Сейчас украинская теннисистка готовится к старту Ролан Гаррос. Она уже узнала имя своей первой соперницы.