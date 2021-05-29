Свитолина заявилась на травяной турнир в Истборне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявилась на травяной турнир WTA в Инсборне. Он пройдет 21-26 июня – за неделю до старта Уимблдона.
Перед Истборном Свитолина также планирует сыграть на еще одном травяном турнире – в Бирмингеме.
Сейчас украинская теннисистка готовится к старту Ролан Гаррос. Она уже узнала имя своей первой соперницы.
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Источник — Большой теннис Украины
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