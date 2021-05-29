Ворскла собирается подписать Будковского

«Ворскла» заинтересовалась в услугах нападающего «Десны» Филиппа Будковского.
Как сообщает источник, полтавский клуб намерен подписать 29-летнего футболиста. Детали и формат трансфера не сообщают.
В сезоне 2020/21 Будковский сыграл за «Десну» 19 матчей, забил 7 мячей.
Напомним, что контракт Будковского с «Десной» истекает зимой 2021 года.
Ранее «Ворскла» подписала защитника «Десны» Йоонаса Тамма.
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Источник — ТаТоТаке
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