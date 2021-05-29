Ворскла собирается подписать Будковского

Опытный форвард может перебраться в Полтаву

  • 29.05.2021 11:14
  • 990 просмотров
  • 2 комментария
Ворскла собирается подписать Будковского
© Footboom

«Ворскла» заинтересовалась в услугах нападающего «Десны» Филиппа Будковского.

Как сообщает источник, полтавский клуб намерен подписать 29-летнего футболиста. Детали и формат трансфера не сообщают.

В сезоне 2020/21 Будковский сыграл за «Десну» 19 матчей, забил 7 мячей.

Напомним, что контракт Будковского с «Десной» истекает зимой 2021 года.

Ранее «Ворскла» подписала защитника «Десны» Йоонаса Тамма.

 

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Источник — ТаТоТаке

(4 голоса)

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Комментарии
    StrikeX
      StrikeX, 29.05.2021 12:00
    0
    Десна, схоже, розбігається...
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 29.05.2021 11:38
    +2
    його пора списати,а не підписувати
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 29.05.2021 11:38
    +2
    його пора списати,а не підписувати
    Ссылка
    StrikeX
      StrikeX, 29.05.2021 12:00
    0
    Десна, схоже, розбігається...
    Ссылка
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