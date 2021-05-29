Металл собирается подписать защитника Атлетико Минейро

«Метал» после выхода в Первую лигу Украины готовится усилить свой состав.
Как отмечают источники, харьковский клуб намерен подписать правого защитника Маилтона. «Металл» ведет ведет переговоры с «Атлетико Минейро» на предмет аренды 22-летнего бразильца с правом выкупа.
В прошлом сезоне Маилтон играл в аренде за «Куритибу». Ориентировочная стоимость футболиста 1,1 млн евро.
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Источник — ТаТоТаке
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