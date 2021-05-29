IFAB: правило пяти замен продлено до декабря 2022 года

Решение основано на глобальном анализе воздействия COVID-19

  • 29.05.2021 06:30
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IFAB: правило пяти замен продлено до декабря 2022 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

Организация IFAB, которая занимается правилами футбола, официально сообщила, что правило пяти замен продлено до декабря 2022 года.

Во время очередного заседания Совета директоров IFAB, проведенного по видеоконференции, его члены согласились продлить до 31 декабря 2022 года действие временной поправки, которая дает организаторам соревнований возможность разрешить командам использовать до пяти запасных игроков за матч для всех соревнования высокого уровня.

Решение основано на глобальном анализе продолжающегося воздействия COVID-19 на футбол, а также на заявлениях нескольких ключевых заинтересованных сторон из футбольного сообщества. Введенная в мае 2020 года временная поправка направлена ​​на поддержку здоровья игроков, в частности, в тех случаях, когда расписание меняется и соревнования проводятся в сжатые сроки.

IFAB будет продолжать анализировать влияние пандемии на футбол и консультироваться со своими заинтересованными сторонами по этому важному вопросу.

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Источник — IFAB

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