Как бороться с договорными матчами. УАФ поделилась опытом

При участии Украинской ассоциации футбола сделан очередной шаг к внедрению механизма борьбы с договорными матчами (match-fixing) на общегосударственном уровне.

27 мая 2021 года состоялось второе заседание рабочей группы по разработке концепции и внедрение Национальной платформы против манипулирования спортивными соревнованиями. Данная платформа предусмотрена к созданию Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, ратифицированной Украиной. Участие в заседании приняли члены рабочей группы, в состав которой входят представители Украинской ассоциации футбола – члены Комитета этики и честной игры, а также Министерства молодежи и спорта Украины, Национальной полиции Украины, Украинского бюро Интерпола, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и Национального олимпийского комитета.

Во время заседания были обсуждены вопросы стратегии развития Национальной платформы и варианты формализации ее деятельности, а также предложения о мерах по усилению взаимодействия между государственными органами, спортивными организациями, частным сектором с целью обеспечения эффективного выполнения положений Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями.

По инициативе президента УАФ Андрея Павелко в Украине вступил в силу Закон Украины «О предотвращении влияния коррупционных правонарушений на результаты официальных спортивных соревнований». Выступая недавно на XXIV Конгрессе организации, президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко подчеркнул, что Украинская ассоциация футбола остается в авангарде национальных ассоциаций Европы в борьбе с договорными матчами.

Украина уже давно ратифицировала вышеупомянутую конвенцию Совета Европы, процесс создания национальной платформы, которая предусмотрена положениями конвенции, тормозился прошедшие пять лет. В последние месяцы это дело наконец сдвинулось с места, и УАФ постоянно стимулирует данный процесс. Состоялось уже два заседания рабочей группы, участники определились с форматом создания платформы. Параллельно УАФ откликнулась на просьбу провести лекции для представителей других видов спорта по борьбе с match-fixing. Планируется, что такие лекции будут проходить с июля.