Ко Дню защиты детей в Киеве состоится благотворительный футбольный матч

1 июня 2021, в 17:00. на стадионе НТК им. Банникова, состоится шестой благотворительный матч «Парламентский кубок - 2021» между командами «Сборной народных депутатов» и «Сборной журналистов Украины».

Организаторами футбольного матча выступают: Украинская ассоциация футбола, Украинская премьер-лига и Информационное агентство «Центр новостей».

Основная цель матча - помощь детям-переселенцам с Востока Украины.

Благотворительный матч пройдет при поддержке мецената Эдуарда Мкртчана.

Место проведения: Cтадион НТК им. В. Банникова, переулок Лабораторный, 7А. Начало в 17:00.

Футбольный матч пройдет с соблюдением медицинского протокола и санитарно-эпидемических норм.

История «Парламентского кубка»:

Команда журналистов становилась обладателем «Парламентского кубка» в 2016, 2017, 2019, 2020 годах. В 2018 году Сборная народных депутатов впервые выиграла «Парламентский кубок».

Результатом 1-го «Парламентского кубка - 2016» стало построение и обустройство комнат коррекционного центра «Примавера» для детей с ограниченными возможностями. Во время проведения 2-го «Парламентского кубка - 2017» был построен и открыт детско-спортивная площадка в с. Камышевахе, Попаснянского р-на Луганской области (в 10 км от линии фронта). По результатам третьего, четвертого, пятого «Парламентского кубка» - дети из Восточной Украины получили футбольную форму, экипировку и снаряжение для занятий спорта.