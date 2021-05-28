ВИДЕО. Как так можно пропускать? Детская ошибка игрока сборной Украины U-21

Как подарить сопернику преимущество на ровном месте

  • 28.05.2021 18:48
  • 2948 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Как так можно пропускать? Детская ошибка игрока сборной Украины U-21
© ФК Мариуполь. Назарий Муравский

На 41-й минуте матча Турнира Валерия Лобановского между Украиной U-21 и Узбекистаном U-21 защитник Назарий Муравский ошибся в простейшей ситуации и привез нелепый гол в ворота команды Руслана Ротаня.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Akella_147
    online
      Akella_147, 28.05.2021 19:38
    +2
    Зачем приглашать на турнир топовые сборные?
    Парни вдесятером кошмарили это перепуганное стадо.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 28.05.2021 19:33
    0
    и форвард в конце видео погрузил свое лицо в обхарканную траву на поле. Чего только не сделаешь во имя воображаемых летающих волшебников.
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 28.05.2021 19:30
    +5
    Походу сливают Ротаня и правильно делают!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.05.2021 19:28
    +3
    Комбинация готовилась заранее и была хорошо отработана на тренировке.
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 28.05.2021 19:27
    0
    kylt_lichnosti, 28.05.2021 19:01
    Ок, а чья ошибка, что не забили? Азербайджану, а потом Узбекистану?
    у них ворота хоккейные были)))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 28.05.2021 19:02
    +6
    Где этот парень играет? Чувствуется школа надежная 😀
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 28.05.2021 19:01
    +5
    Ок, а чья ошибка, что не забили? Азербайджану, а потом Узбекистану?
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 28.05.2021 18:58
    +11
    захисник топовий по ходу росте у нас. тра запам'ятати це прізвище, щоб потім як стане володарем лч згадувати, як починався його не легкий шлях у футболі
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 28.05.2021 18:58
    +11
    захисник топовий по ходу росте у нас. тра запам'ятати це прізвище, щоб потім як стане володарем лч згадувати, як починався його не легкий шлях у футболі
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 28.05.2021 19:02
    +6
    Где этот парень играет? Чувствуется школа надежная 😀
    Ссылка
    Scofield Lincoln
    online
      Scofield Lincoln, 28.05.2021 19:30
    +5
    Походу сливают Ротаня и правильно делают!
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 28.05.2021 19:01
    +5
    Ок, а чья ошибка, что не забили? Азербайджану, а потом Узбекистану?
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.05.2021 19:28
    +3
    Комбинация готовилась заранее и была хорошо отработана на тренировке.
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 28.05.2021 19:38
    +2
    Зачем приглашать на турнир топовые сборные?
    Парни вдесятером кошмарили это перепуганное стадо.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 28.05.2021 19:33
    0
    и форвард в конце видео погрузил свое лицо в обхарканную траву на поле. Чего только не сделаешь во имя воображаемых летающих волшебников.
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 28.05.2021 19:27
    0
    kylt_lichnosti, 28.05.2021 19:01
    Ок, а чья ошибка, что не забили? Азербайджану, а потом Узбекистану?
    у них ворота хоккейные были)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности