ВИДЕО. Как так можно пропускать? Детская ошибка игрока сборной Украины U-21

На 41-й минуте матча Турнира Валерия Лобановского между Украиной U-21 и Узбекистаном U-21 защитник Назарий Муравский ошибся в простейшей ситуации и привез нелепый гол в ворота команды Руслана Ротаня.
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Источник — Sport.ua
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Парни вдесятером кошмарили это перепуганное стадо.
Парни вдесятером кошмарили это перепуганное стадо.
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