ТаТоТаке. Подкаст о Евро, аттестация по-украински, трансферные инсайды

По просьбам подписчиков Михаил Спиваковский записывает ностальгический подкаст о первом для него и лучшем для украинских футболистов, составлявших костяк сборной Валерия Лобановского, чемпионате Европы в истории.

Кроме того, в выпуске – ответы на самые актуальные из ваших вопросов. Как проходит аттестация клубов УПЛ? Кем будет удивлять восставший из пепла «Металлист»? Сколько заплатит новый спонсор премьер-лиги? Чем займется в УАФ Алексей Михайличенко? Поможет ли нашей сборной Роман Безус?

Бонус - всевозможные трансферные инсайды из клубов УПЛ.

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0.00 Анонс

1.29 Странные свойства футбольной памяти

3.58 Берни - журнал и талисман

5.18 Уроки футбола от Флемминга Поульсена

5.59 Почему мы влюбляемся в… футболистов?

7.29 Три кумира юности Спиваковского

8.04 Разноцветная подготовка сборной Лобановского

9.21 Четыре игрока, которых очень хотел ВВЛ

10.48 О конфликте Лобановского и Бышовца

11.28 Голландия была сборищем монстров

12.20 «Удар Кумана» - тренд 10-летия

13.17 Два способа забить Дасаеву

13.48 Беланов разрушает стереотипы

16.23 Две мечты дворового футболиста 1980-х

17.23 Откуда я знаю клуб «Ден Бош»?

17.52 Феномен и трагедия ван Бастена

18.56 Три лучших матчах сборной ВВЛ на ЧМ-86 и ЧЕ-88

20.02 О турнирной стратегии Лобановского

20.47 Ирландия должна была нас хоронить

21.41 Голландцы не должны были выходить из группы

22.29 Ларс Эльструп: история обыкновенного безумия

24.04 Какой автомобиль чуть не купил в Сеуле Михайличенко?

25.42 Лучший сезон Олега Кузнецова

26.42 Почему Джаннини грыз свою руку?

27.18 Самые ужасные полчаса в карьере Михелса

28.45 А все могло бы быть иначе

29.50 Парадоксы Заварова и Кумана

30.50 Особенности аттестации клубов УПЛ

33.40 Десна теряет игроков каждый день

34.29 Трансферные инсайды из других клубов

35.25 Сколько стоит Пихаленок?

36.26 Мишнев не продается

36.44 Сколько денег у нового спонсора у УПЛ?

37.52 Кое-что о легионерах «Металла»

38.59 Зачем Павелко звездные ветераны?

40.40 Ура, мы вызвали в сборную Безуса!

42.58 Ставка от Сенькива

43.19 Прощание

44.00 Бекстейдж