При Шевченко в сборной дебютировали 35 футболистов

В товарищеском матче против Бахрейна на харьковском ОСК «Металлист», который закончился вничью - 1:1, в составе сборной Украины произошло сразу два дебюта.
Свой первый поединок за нашу национальную команду провели полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков и защитник киевского «Динамо» Денис Попов. На данный момент в сборной за то время, что ее тренирует Андрей Шевченко, дебютировало 35 исполнителей.
Все дебютанты Андрея Шевченко
2016: Эдуард Соболь, Евгений Шахов, Виктор Цыганков, Артем Беседин.
2017: Николай Матвиенко, Владимир Шепелев, Марлос, Виталий Буяльский, Юрий Коломоец, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Сергей Мякушко.
2018: Андрей Лунин, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Роман Яремчук, Андрей Борячук, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Марьян Швед.
2019: Жуниор Мораес, Дмитрий Иванисеня.
2020: Александр Тимчик, Богдан Михайличенко, Игорь Харатин, Георгий Бущан, Ефим Конопля, Илья Забарный, Евгений Чеберко, Александр Зубков, Валерий Бондарь.
2021: Анатолий Трубин, Артем Довбик, Георгий Судаков, Денис Попов.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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