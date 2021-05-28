При Шевченко в сборной дебютировали 35 футболистов

Многие уже стали основными игроками команды

  • 28.05.2021 17:40
  • 383 просмотра
  • 2 комментария
При Шевченко в сборной дебютировали 35 футболистов
© УАФ/Павел Кубанов

В товарищеском матче против Бахрейна на харьковском ОСК «Металлист», который закончился вничью - 1:1, в составе сборной Украины произошло сразу два дебюта.
 
Свой первый поединок за нашу национальную команду провели полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков и защитник киевского «Динамо» Денис Попов. На данный момент в сборной за то время, что ее тренирует Андрей Шевченко, дебютировало 35 исполнителей.
 
Все дебютанты Андрея Шевченко
 
2016: Эдуард Соболь, Евгений Шахов, Виктор Цыганков, Артем Беседин.
 
2017: Николай Матвиенко, Владимир Шепелев, Марлос, Виталий Буяльский, Юрий Коломоец, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Сергей Мякушко.
 
2018: Андрей Лунин, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Роман Яремчук, Андрей Борячук, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Марьян Швед.
 
2019: Жуниор Мораес, Дмитрий Иванисеня.
 
2020: Александр Тимчик, Богдан Михайличенко, Игорь Харатин, Георгий Бущан, Ефим Конопля, Илья Забарный, Евгений Чеберко, Александр Зубков, Валерий Бондарь.
 
2021: Анатолий Трубин, Артем Довбик, Георгий Судаков, Денис Попов.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Алтухов
    online
      Виктор Алтухов, 28.05.2021 17:52
    -1
    Лишний раз подчеркивает, что эта бездарь не знает игроков страны и мечется из угла в угол.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:42
    0
    И шо?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.05.2021 17:42
    0
    И шо?
    Ссылка
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