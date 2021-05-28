При Шевченко в сборной дебютировали 35 футболистов

В товарищеском матче против Бахрейна на харьковском ОСК «Металлист», который закончился вничью - 1:1, в составе сборной Украины произошло сразу два дебюта.



Свой первый поединок за нашу национальную команду провели полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков и защитник киевского «Динамо» Денис Попов. На данный момент в сборной за то время, что ее тренирует Андрей Шевченко, дебютировало 35 исполнителей.



Все дебютанты Андрея Шевченко



2016: Эдуард Соболь, Евгений Шахов, Виктор Цыганков, Артем Беседин.



2017: Николай Матвиенко, Владимир Шепелев, Марлос, Виталий Буяльский, Юрий Коломоец, Александр Андриевский, Артем Шабанов, Сергей Мякушко.



2018: Андрей Лунин, Никита Бурда, Николай Шапаренко, Роман Яремчук, Андрей Борячук, Игорь Пластун, Виталий Миколенко, Марьян Швед.



2019: Жуниор Мораес, Дмитрий Иванисеня.



2020: Александр Тимчик, Богдан Михайличенко, Игорь Харатин, Георгий Бущан, Ефим Конопля, Илья Забарный, Евгений Чеберко, Александр Зубков, Валерий Бондарь.



2021: Анатолий Трубин, Артем Довбик, Георгий Судаков, Денис Попов.