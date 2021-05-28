Тренер: «Про Домрачеву и Кузьмину тоже кричали, что они ничего не значат»

Тренер Максим Кугаевский, под руководством которого тренировалась 21-летняя россиянка Дарья Сидорова, считает, что его бывшая подопечная может повторить судьбу многократных олимпийских чемпионок Дарьи Домрачевой и Анастасии Кузьминой, которых Россия тоже упустила в юниорском возрасте.

Напомним, Сидорова сейчас находится на сборе украинской команды в Сянках.

«Прекрасно помню, как уходили Домрачева и Кузьмина, тогда тоже кричали, что эти спортсменки ничего для нас не значат», - заметил Кугаевский.

Отметим, что Сидоровой 21 год, в сезоне-2019/20 она выступала за сборную России на юниорском Кубке IBU. Ее лучший результат - 13-е место, которое она заняла в спринте.