FAVBET: Зинченко сыграет в финале Лиги Чемпионов и забьет гол

Эксперты прогнозируют, чем может удивить нынешний финал и футболист сборной Украины

  • 28.05.2021 13:35
  • 1042 просмотра
  • 7 комментариев
FAVBET: Зинченко сыграет в финале Лиги Чемпионов и забьет гол

29 мая - главный матч европейского клубного футбола. В финале Лиги Чемпионов встретятся Манчестер Сити и Челси. Это будет третий английский финал в истории турнира. В 2008 году Манчестер Юнайтед переиграл Челси в серии пенальти. Тогда же в последний раз был заявлен украинец за команду в финале - Андрей Шевченко. В 2019 Ливерпуль победил Тоттенхэм. Манчестер Сити впервые сыграет в финале Лиги Чемпионов.

Впервые сыграть в финале Лиги Чемпионов сможет и Александр Зинченко.

Александр провел хороший сезон, сыграл 20 матчей в английской Премьер-лиге, 8 в еврокубках и отметился ассистом в полуфинальном матче против ПСЖ.

Эксперты FAVBET высоко оценивают шансы Зинченко выйти в старте на игру с Челси. Он выиграл конкуренцию у Канселу и Менди на позиции левого защитника. Поэтому есть смысл поставить на появление Зинченко с первых минут.

Возможно, молодой капитан сборной Украины не ограничится одним лишь выходом на поле, но и отметится результативным действием.

Если Зинченко появится в игре, то его ждет испытание Аспиликуэтой, Хаверцом, Вернером и Пулишичем, которые заставили на пути к финалу капитулировать Атлетико и Реал.

Поэтому эксперты FAVBET допускают, что Зинченко получит предупреждение.

Что из этого осуществится, увидим 29 мая. Болейте за нашего футболиста и будьте внутри финала Лиги чемпионов с FAVBET.

Выйдет в стартовом составе - 1.45

Забьет или отдаст голевую передачу - 7

Получит желтую карточку - 5

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 28.05.2021 15:18
    0
    Хэт трик в первом тайме,инфа соточка
    Ссылка
    favbet.ua
    online
      favbet.ua, 28.05.2021 14:44
    0
    заряжай на голевую от Зины
    Ссылка
    XBanat
      XBanat, 28.05.2021 14:38
    0
    Уже и не знают как кинуть людей на бабки
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 28.05.2021 14:26
    0
    Большие романтики эти эксперты))) Я о голе Зины, который в МС в принципе не забивает.
    А вероятность выхода его в старте, думаю, процентов 70.
    Вероятность получения ЖК чуть-чуть больше, чем вероятность гола))) Ибо ЖК он тоже мало получает
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.05.2021 14:10
    +1
    Гаврик Кировоградский, 28.05.2021 14:06
    Головой, в падении через себя
    со своей половины поля на 90+8 при счете 2-2
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
      Гаврик Кировоградский, 28.05.2021 14:06
    +2
    Головой, в падении через себя
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 28.05.2021 14:02
    0
    Смешно...
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
      Гаврик Кировоградский, 28.05.2021 14:06
    +2
    Головой, в падении через себя
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 28.05.2021 14:10
    +1
    Гаврик Кировоградский, 28.05.2021 14:06
    Головой, в падении через себя
    со своей половины поля на 90+8 при счете 2-2
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 28.05.2021 15:18
    0
    Хэт трик в первом тайме,инфа соточка
    Ссылка
    favbet.ua
    online
      favbet.ua, 28.05.2021 14:44
    0
    заряжай на голевую от Зины
    Ссылка
    XBanat
      XBanat, 28.05.2021 14:38
    0
    Уже и не знают как кинуть людей на бабки
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 28.05.2021 14:26
    0
    Большие романтики эти эксперты))) Я о голе Зины, который в МС в принципе не забивает.
    А вероятность выхода его в старте, думаю, процентов 70.
    Вероятность получения ЖК чуть-чуть больше, чем вероятность гола))) Ибо ЖК он тоже мало получает
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 28.05.2021 14:02
    0
    Смешно...
    Ссылка
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