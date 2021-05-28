Первый новичок. Ливерпуль покупает защитника Лейпцига

Первым летним новичком «Ливерпуля» должен стать центральный защитник «Лейпцига» Ибраима Конате. Сообщается, что клуб активировал клаусулу игрока в размере 36 миллионов фунтов.
22-летний француз в минувшем сезоне провел 21 матч.
Летом «Ливерпуль» намерен сосредоточиться на усилении обороны, так как во второй части сезона из-за травм Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа у команды были проблемы в защите.
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Источник — Sky Sports
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