Первый новичок. Ливерпуль покупает защитника Лейпцига

Клуб активировал клаусулу Ибраима Конате

  • 28.05.2021 13:27
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Первый новичок. Ливерпуль покупает защитника Лейпцига
© Skysports.com

Первым летним новичком «Ливерпуля» должен стать центральный защитник «Лейпцига» Ибраима Конате. Сообщается, что клуб активировал клаусулу игрока в размере 36 миллионов фунтов.

22-летний француз в минувшем сезоне провел 21 матч.

Летом «Ливерпуль» намерен сосредоточиться на усилении обороны, так как во второй части сезона из-за травм Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа у команды были проблемы в защите.

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Источник — Sky Sports

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