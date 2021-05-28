Украина футбольная. Верес проигрывает, но досрочно выходит в УПЛ

Вышел в эфир свежий выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная».
В выпуске:
- «Верес» проигрывает, но досрочно выходит в УПЛ!
- Вторая победа «Оболони», разгром «Николаева»;
- Центральный матч 28 тура: оперативный отчет с «Харькова».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ПФЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.