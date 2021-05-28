Сергей ПАЛКИН: «Надеюсь, спад Шахтера ограничится одним сезоном»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин надеется, что после неудачного сезона команда быстро вернется к победам.

«Минувший сезон в плане спортивных результатов можно охарактеризовать как спад. У нас идет смена поколений, подходит много молодых игроков. Когда идет такой переходный период, то результат очевиден. Надеюсь, спад ограничится одним сезоном».

«В новом сезоне хотим показывать красивый и атакующий футбол», - сказал Палкин.