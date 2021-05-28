Сергей ПАЛКИН: «Надеюсь, спад Шахтера ограничится одним сезоном»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин надеется, что после неудачного сезона команда быстро вернется к победам.
«Минувший сезон в плане спортивных результатов можно охарактеризовать как спад. У нас идет смена поколений, подходит много молодых игроков. Когда идет такой переходный период, то результат очевиден. Надеюсь, спад ограничится одним сезоном».
«В новом сезоне хотим показывать красивый и атакующий футбол», - сказал Палкин.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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шахтер такой же кипрский и офшорный кстати
или в своем глазу не видим как Коваленко застрял?
Показывают красивый атакующий футбол , вон все глоры , то есть фаны , довольны
Показывают красивый атакующий футбол , вон все глоры , то есть фаны , довольны
Поражения ржавых от Вереса, Черноморца, Львова...далее везде... вылет с треском из квалификации ЛЧ... минувший сезон вам раем покажется
Поражения ржавых от Вереса, Черноморца, Львова...далее везде... вылет с треском из квалификации ЛЧ... минувший сезон вам раем покажется
Продолжайте в том же духе !
Пусть это сезон будет похож на прошлый
Продолжайте в том же духе !
Пусть это сезон будет похож на прошлый
Продолжайте в том же духе !
Пусть это сезон будет похож на прошлый
Показывают красивый атакующий футбол , вон все глоры , то есть фаны , довольны
Поражения ржавых от Вереса, Черноморца, Львова...далее везде... вылет с треском из квалификации ЛЧ... минувший сезон вам раем покажется
Продолжайте в том же духе !
Пусть это сезон будет похож на прошлый
шахтер такой же кипрский и офшорный кстати
или в своем глазу не видим как Коваленко застрял?
Показывают красивый атакующий футбол , вон все глоры , то есть фаны , довольны
Поражения ржавых от Вереса, Черноморца, Львова...далее везде... вылет с треском из квалификации ЛЧ... минувший сезон вам раем покажется
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