Сергей ПАЛКИН: «Надеюсь, спад Шахтера ограничится одним сезоном»

Генеральный директор рассчитывает на возвращение к победам

  • 28.05.2021 11:11
  • 836 просмотров
  • 16 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Надеюсь, спад Шахтера ограничится одним сезоном»
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин надеется, что после неудачного сезона команда быстро вернется к победам.

«Минувший сезон в плане спортивных результатов можно охарактеризовать как спад. У нас идет смена поколений, подходит много молодых игроков. Когда идет такой переходный период, то результат очевиден. Надеюсь, спад ограничится одним сезоном».

«В новом сезоне хотим показывать красивый и атакующий футбол», - сказал Палкин.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 12:14
    0
    Володимир Ляшенко, 28.05.2021 12:06
    Динамофани!!! Ану бігом під новинами про вашу смердючу кіпрську офшорну дирку - відмітьтесь! Влаштовуйте там перепис собі подібних істот!
    мадам - у вас выпало 🧯
    шахтер такой же кипрский и офшорный кстати
    или в своем глазу не видим как Коваленко застрял?
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 28.05.2021 12:13
    +2
    -ENJOY, 28.05.2021 11:47
    А цифры в нике это у тебя #военного билета!? Тогда ладно..
    Цифры в нике - год первого чемпионства Динамо в СССР
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
      Володимир Ляшенко, 28.05.2021 12:06
    -1
    Динамофани!!! Ану бігом під новинами про вашу смердючу кіпрську офшорну дирку - відмітьтесь! Влаштовуйте там перепис собі подібних істот!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 28.05.2021 12:03
    0
    -ENJOY, 28.05.2021 11:27
    Отдохнем и к новым победам!
    Монако думаешь пройдете (велики шансы что выпадет)?
    Ссылка
    VAD
      VAD, 28.05.2021 11:53
    -1
    Он перепутал спад с истинным уровнем
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 28.05.2021 11:47
    0
    DK1961, 28.05.2021 11:42
    Ак какашка уймись, хватит мне года набавлять. Лучше сочиняй свою новую аватарку и размножайся дальше. Ты от этого процесса удовольствие получаешь видимо. Мне бы было противно постоянно лица менять, но у некоторых душонеа слишком подлая, поэтому они все время переодеваются
    А цифры в нике это у тебя #военного билета!? Тогда ладно..
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 28.05.2021 11:46
    0
    _Funny_Cat, 28.05.2021 11:37
    Вообще не понимаю, чего Палкин выделывается
    Показывают красивый атакующий футбол , вон все глоры , то есть фаны , довольны
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 28.05.2021 11:45
    0
    DK1961, 28.05.2021 11:42
    Ак какашка уймись, хватит мне года набавлять. Лучше сочиняй свою новую аватарку и размножайся дальше. Ты от этого процесса удовольствие получаешь видимо. Мне бы было противно постоянно лица менять, но у некоторых душонеа слишком подлая, поэтому они все время переодеваются
    Никакого удовольствия с тобой, однообразным и убогим бревном, общаться нет.. надо же обратить внимание общественности на твою тупость
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 28.05.2021 11:42
    0
    -ENJOY, 28.05.2021 11:37
    А потом, ты старое 💩, проснёшься
    Ак какашка уймись, хватит мне года набавлять. Лучше сочиняй свою новую аватарку и размножайся дальше. Ты от этого процесса удовольствие получаешь видимо. Мне бы было противно постоянно лица менять, но у некоторых душонеа слишком подлая, поэтому они все время переодеваются
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 11:37
    +2
    Sviatoslav Kudelych, 28.05.2021 11:29
    Вообще не понимаю, чего Палкин выделывается
    Показывают красивый атакующий футбол , вон все глоры , то есть фаны , довольны
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 28.05.2021 11:37
    0
    DK1961, 28.05.2021 11:35
    + 100
    Поражения ржавых от Вереса, Черноморца, Львова...далее везде... вылет с треском из квалификации ЛЧ... минувший сезон вам раем покажется
    А потом, ты старое 💩, проснёшься
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 28.05.2021 11:35
    +1
    romario1501, 28.05.2021 11:16
    А я сподіваюся ,то що було в минулому сезоні , то ще була біла полоса )))
    + 100
    Поражения ржавых от Вереса, Черноморца, Львова...далее везде... вылет с треском из квалификации ЛЧ... минувший сезон вам раем покажется
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 28.05.2021 11:29
    +1
    _Funny_Cat, 28.05.2021 11:18
    А чем плохой прошлый сезон , РЕАЛ вон обыграли ?
    Продолжайте в том же духе !
    Пусть это сезон будет похож на прошлый
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 28.05.2021 11:27
    -5
    Отдохнем и к новым победам!
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 11:18
    +7
    А чем плохой прошлый сезон , РЕАЛ вон обыграли ?
    Продолжайте в том же духе !
    Пусть это сезон будет похож на прошлый
    Ссылка
    romario1501
      romario1501, 28.05.2021 11:16
    +5
    А я сподіваюся ,то що було в минулому сезоні , то ще була біла полоса )))
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 11:18
    +7
    А чем плохой прошлый сезон , РЕАЛ вон обыграли ?
    Продолжайте в том же духе !
    Пусть это сезон будет похож на прошлый
    Ссылка
    romario1501
      romario1501, 28.05.2021 11:16
    +5
    А я сподіваюся ,то що було в минулому сезоні , то ще була біла полоса )))
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 28.05.2021 12:13
    +2
    -ENJOY, 28.05.2021 11:47
    А цифры в нике это у тебя #военного билета!? Тогда ладно..
    Цифры в нике - год первого чемпионства Динамо в СССР
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 11:37
    +2
    Sviatoslav Kudelych, 28.05.2021 11:29
    Вообще не понимаю, чего Палкин выделывается
    Показывают красивый атакующий футбол , вон все глоры , то есть фаны , довольны
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 28.05.2021 11:35
    +1
    romario1501, 28.05.2021 11:16
    А я сподіваюся ,то що було в минулому сезоні , то ще була біла полоса )))
    + 100
    Поражения ржавых от Вереса, Черноморца, Львова...далее везде... вылет с треском из квалификации ЛЧ... минувший сезон вам раем покажется
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 28.05.2021 11:29
    +1
    _Funny_Cat, 28.05.2021 11:18
    А чем плохой прошлый сезон , РЕАЛ вон обыграли ?
    Продолжайте в том же духе !
    Пусть это сезон будет похож на прошлый
    Ссылка
    _Funny_Cat
    online
      _Funny_Cat, 28.05.2021 12:14
    0
    Володимир Ляшенко, 28.05.2021 12:06
    Динамофани!!! Ану бігом під новинами про вашу смердючу кіпрську офшорну дирку - відмітьтесь! Влаштовуйте там перепис собі подібних істот!
    мадам - у вас выпало 🧯
    шахтер такой же кипрский и офшорный кстати
    или в своем глазу не видим как Коваленко застрял?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 28.05.2021 12:03
    0
    -ENJOY, 28.05.2021 11:27
    Отдохнем и к новым победам!
    Монако думаешь пройдете (велики шансы что выпадет)?
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 28.05.2021 11:47
    0
    DK1961, 28.05.2021 11:42
    Ак какашка уймись, хватит мне года набавлять. Лучше сочиняй свою новую аватарку и размножайся дальше. Ты от этого процесса удовольствие получаешь видимо. Мне бы было противно постоянно лица менять, но у некоторых душонеа слишком подлая, поэтому они все время переодеваются
    А цифры в нике это у тебя #военного билета!? Тогда ладно..
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 28.05.2021 11:46
    0
    _Funny_Cat, 28.05.2021 11:37
    Вообще не понимаю, чего Палкин выделывается
    Показывают красивый атакующий футбол , вон все глоры , то есть фаны , довольны
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 28.05.2021 11:45
    0
    DK1961, 28.05.2021 11:42
    Ак какашка уймись, хватит мне года набавлять. Лучше сочиняй свою новую аватарку и размножайся дальше. Ты от этого процесса удовольствие получаешь видимо. Мне бы было противно постоянно лица менять, но у некоторых душонеа слишком подлая, поэтому они все время переодеваются
    Никакого удовольствия с тобой, однообразным и убогим бревном, общаться нет.. надо же обратить внимание общественности на твою тупость
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 28.05.2021 11:42
    0
    -ENJOY, 28.05.2021 11:37
    А потом, ты старое 💩, проснёшься
    Ак какашка уймись, хватит мне года набавлять. Лучше сочиняй свою новую аватарку и размножайся дальше. Ты от этого процесса удовольствие получаешь видимо. Мне бы было противно постоянно лица менять, но у некоторых душонеа слишком подлая, поэтому они все время переодеваются
    Ссылка
    -ENJOY
    online
      -ENJOY, 28.05.2021 11:37
    0
    DK1961, 28.05.2021 11:35
    + 100
    Поражения ржавых от Вереса, Черноморца, Львова...далее везде... вылет с треском из квалификации ЛЧ... минувший сезон вам раем покажется
    А потом, ты старое 💩, проснёшься
    Ссылка
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