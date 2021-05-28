Экс-защитник Динамо может продолжить карьеру в Болгарии

Болгарский «Лудогорец» проявляет интерес к 34-летнему левому защитнику лиссабонского «Спортинга» Виторину Антунешу, известному в Украине по выступлениям за «Динамо».
Подписать Антунеша болгары хотели еще в январе, но тогда главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим наложил вето на этот трансфер.
Ныне ситуация изменилась, и Аморим не видит у ветерана будущего в команде, а потому готов отпустить того за год до истечения контракта с клубом.
Помимо «Лудогорца» на Антунеша претендует также неназванный клуб из ОАЭ, причем в обоих случаях игроку готовы предложить очень высокую зарплату.
На контракте в «Динамо» Виторину Антунеш был с 2015 по 2018 годы. Провел за «бело-синих» 79 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами.
Источник — A Bola
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