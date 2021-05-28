Экс-защитник Динамо может продолжить карьеру в Болгарии

Болгарский «Лудогорец» проявляет интерес к 34-летнему левому защитнику лиссабонского «Спортинга» Виторину Антунешу, известному в Украине по выступлениям за «Динамо».

Подписать Антунеша болгары хотели еще в январе, но тогда главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим наложил вето на этот трансфер.

Ныне ситуация изменилась, и Аморим не видит у ветерана будущего в команде, а потому готов отпустить того за год до истечения контракта с клубом.

Помимо «Лудогорца» на Антунеша претендует также неназванный клуб из ОАЭ, причем в обоих случаях игроку готовы предложить очень высокую зарплату.

На контракте в «Динамо» Виторину Антунеш был с 2015 по 2018 годы. Провел за «бело-синих» 79 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами.