Экс-защитник Динамо может продолжить карьеру в Болгарии

В услугах Виторину Антунеша заинтересован «Лудогорец»

  • 28.05.2021 10:02
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  • 1 комментарий
Экс-защитник Динамо может продолжить карьеру в Болгарии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виторину Антунеш

Болгарский «Лудогорец» проявляет интерес к 34-летнему левому защитнику лиссабонского «Спортинга» Виторину Антунешу, известному в Украине по выступлениям за «Динамо».

Подписать Антунеша болгары хотели еще в январе, но тогда главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим наложил вето на этот трансфер.

Ныне ситуация изменилась, и Аморим не видит у ветерана будущего в команде, а потому готов отпустить того за год до истечения контракта с клубом.

Помимо «Лудогорца» на Антунеша претендует также неназванный клуб из ОАЭ, причем в обоих случаях игроку готовы предложить очень высокую зарплату.

На контракте в «Динамо» Виторину Антунеш был с 2015 по 2018 годы. Провел за «бело-синих» 79 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами.

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Источник — A Bola

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Комментарии
    28cm
      28cm, 28.05.2021 10:14
    +1
    Гол Евертону!
    Ссылка
    28cm
      28cm, 28.05.2021 10:14
    +1
    Гол Евертону!
    Ссылка
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