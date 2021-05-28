Витао вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Центральный защитник «Шахтера» Витао был вызван тренером Андре Жардином в олимпийскую сборную Бразилии. Приглашение для игрока поступило накануне, так как наставник команды искал замену для получившего травму бека «Ромы» Ибаньеса.

Для Витао это дебютный вызов в расположение сборной Бразилии U-23. Однако ранее он играл за другие возрастные команды «селесао», начиная со сборной U-15.

Витао был игроком сборной Бразилии, занявшей третье место на чемпионате мира U-17 в Индии в 2017 году. Его последним выступлением за «селесао» был Южноамериканский турнир в Чили в 2019 году.

Олимпийская сборная Бразилии в ближайшее время проведет два товарищеских матча против команды Сербии, которые запланированы на 5 и 8 июня. Для команды Жардина это будет заключительный этап подготовки перед Олимпийскими играми в Токио, которые запланированы к проведению на июль.

Витао в сезоне-2020/21 провел 17 матчей во всех турнирах за «Шахтер», записав в свой актив одну голевую передачу.