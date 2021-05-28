Манчестер Сити дает больше 100 миллионов евро за лидера Астон Виллы

«Горожанам» нужен Джек Грилиш

  • 28.05.2021 09:41
  • 1588 просмотров
  • 3 комментария
Манчестер Сити дает больше 100 миллионов евро за лидера Астон Виллы
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» намерен усилиться полузащитником «Астон Виллы» Джеком Грилишом.

При этом, 25-летний футболист может стать самым дорогим английским футболистом в истории.

Как отмечает Daily Mail, «Манчестер Сити» собирается предложить бирмингемскому клубу 116 миллионов евро.

В этом сезоне Грилиш сыграл 26 матчей за «Астон Виллу» в АПЛ, забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нацелился на молодого защитника «Спортинга».

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Источник — Daily Mail

(4 голоса)

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Комментарии
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 28.05.2021 10:32
    0
    Pol Chopa, 28.05.2021 10:22
    Да он хорош,но посравнению с Х.Кейном....,а деньги почти сравнимы.
    А до чого тут це безгузде порівняння? Кейн форвард - а це вінгер, у котрого на полі зовсім інші задачі аніж просто забивати голи.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 28.05.2021 10:22
    -1
    Да он хорош,но посравнению с Х.Кейном....,а деньги почти сравнимы.
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
      Гаврик Кировоградский, 28.05.2021 10:06
    +2
    Цены конечно нынче..... Вила на такие деньги пять полузащитников купит.... Кейна я так понимаю у Сити не получается купить
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
      Гаврик Кировоградский, 28.05.2021 10:06
    +2
    Цены конечно нынче..... Вила на такие деньги пять полузащитников купит.... Кейна я так понимаю у Сити не получается купить
    Ссылка
    WhitePhoenix
    online
      WhitePhoenix, 28.05.2021 10:32
    0
    Pol Chopa, 28.05.2021 10:22
    Да он хорош,но посравнению с Х.Кейном....,а деньги почти сравнимы.
    А до чого тут це безгузде порівняння? Кейн форвард - а це вінгер, у котрого на полі зовсім інші задачі аніж просто забивати голи.
    Ссылка
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