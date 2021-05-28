Манчестер Сити дает больше 100 миллионов евро за лидера Астон Виллы

«Манчестер Сити» намерен усилиться полузащитником «Астон Виллы» Джеком Грилишом.
При этом, 25-летний футболист может стать самым дорогим английским футболистом в истории.
Как отмечает Daily Mail, «Манчестер Сити» собирается предложить бирмингемскому клубу 116 миллионов евро.
В этом сезоне Грилиш сыграл 26 матчей за «Астон Виллу» в АПЛ, забил 6 мячей и отдал 10 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» нацелился на молодого защитника «Спортинга».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Daily Mail
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.