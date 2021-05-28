Зидан может возглавить сборную Франции

После ухода из «Реала» специалист имеет несколько вариантов продолжения карьеры

  • 28.05.2021 07:45
  • 710 просмотров
  • 1 комментарий
Зидан может возглавить сборную Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Зинедин Зидан, который 27 мая покинул мадридский «Реал» вскоре может получить новую работу.

Как сообщает английская пресса, 48-летний специалист может заменить Дидье Дешама в сборной Франции.

Отмечается, что национальная сборная является приоритетным вариантом для Зидана. 

За свою тренерскую карьеру Зидан дважды стал с «Реалом» чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза выиграл Суперкубок Испании, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет назначить Зидана.

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Источник — The Telegraph

(3 голоса)

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Комментарии
    AlexxxKrup
      AlexxxKrup, 28.05.2021 07:51
    0
    А зачем?)Франция с Дешамом на ходу)))Там хоть Реброва ставь во главе-кашу не испортишь)))
    Нет смысла😉
    Ссылка
    AlexxxKrup
      AlexxxKrup, 28.05.2021 07:51
    0
    А зачем?)Франция с Дешамом на ходу)))Там хоть Реброва ставь во главе-кашу не испортишь)))
    Нет смысла😉
    Ссылка
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