Зидан может возглавить сборную Франции

Зинедин Зидан, который 27 мая покинул мадридский «Реал» вскоре может получить новую работу.

Как сообщает английская пресса, 48-летний специалист может заменить Дидье Дешама в сборной Франции.

Отмечается, что национальная сборная является приоритетным вариантом для Зидана.

За свою тренерскую карьеру Зидан дважды стал с «Реалом» чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза выиграл Суперкубок Испании, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет назначить Зидана.