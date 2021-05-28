Зидан может возглавить сборную Франции

Зинедин Зидан, который 27 мая покинул мадридский «Реал» вскоре может получить новую работу.
Как сообщает английская пресса, 48-летний специалист может заменить Дидье Дешама в сборной Франции.
Отмечается, что национальная сборная является приоритетным вариантом для Зидана.
За свою тренерскую карьеру Зидан дважды стал с «Реалом» чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза выиграл Суперкубок Испании, Кубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет назначить Зидана.
Источник — The Telegraph
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