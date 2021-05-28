Моуриньо хочет подписать Боатенга в Рому

Немецкий защитник Жером Боатенг, который покинул «Баварию» на правах свободного агента, может перейти в «Рому».

Как сообщает итальянская пресса, в услугах 32-летнего защитника заинтересован новый главный тренер римлян Жозе Моуриньо. Для постановки игры в обороне португальскому специалисту нужны опытные игроки.

В сезоне-2020/21 Боатенг провёл 39 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось об интересе к немецкому защитнику со стороны «Барселоны» и «Тоттенхэма».