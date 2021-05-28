Моуриньо хочет подписать Боатенга в Рому

Футболист может достаться римскому клубу бесплатно

  • 28.05.2021 07:02
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Моуриньо хочет подписать Боатенга в Рому
© Getty Images/Global Images Ukraine

Немецкий защитник Жером Боатенг, который покинул «Баварию» на правах свободного агента, может перейти в «Рому».

Как сообщает итальянская пресса, в услугах 32-летнего защитника заинтересован новый главный тренер римлян Жозе Моуриньо. Для постановки игры в обороне португальскому специалисту нужны опытные игроки.

В сезоне-2020/21 Боатенг провёл 39 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось об интересе к немецкому защитнику со стороны «Барселоны» и «Тоттенхэма».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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