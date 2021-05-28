Диего Мартинес ушел в отставку с поста главного тренера Гранады

«Гранада» объявила об уходе Диего Мартинеса с поста главного тренера. Контракт специалиста истекал в конце июня.

Как отмечается в заявлении клуба, было сделано все, чтобы продлить соглашение с 40-летним тренером, который в конечном итоге предпочел уйти.

Напомним, «Гранада» по итогам завершившегося сезона заняла девятое место в таблице Примеры.