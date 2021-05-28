Стала известна заявка Челси на финал Лиги чемпионов

Тренерский штаб «Челси» во главе с Томасом Тухелем объявил заявку команды на финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В списке оказались продолжающие восстановление после травм вратарь Эдуар Менди и полузащитник Н’Голо Канте.

Вратари: Эдуар Менди, Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро.

Защитники: Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо, Андреас Кристенсен, Тьяго Сильва, Курт Зума, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Сезар Аспиликуэта, Эмерсон

Полузащитники: Жоржиньо, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Билли Гилмор, Кай Хаверц, Тино Анджорин.

Нападающие: Тэмми Абрахам, Кристиан Пулишич, Тимо Вернер, Оливье Жиру, Хаким Зийеш.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится 29 мая в Порту и начнется в 22:00 по киевскому времени.