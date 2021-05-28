Ферран ТОРРЕС: «Гвардиола посвящает футболу все свое время»

Нападающий английского «Манчестер Сити» Ферран Торрес оценил работу Пепа Гвардиолы во главе команды.

«Если ты хочешь быть лучше, то работать надо с лучшими, а он, исходя из своих достижений вообще и результатов с «Сити», сейчас лучший тренер в мире. Прежде всего это видно по его отношению к игрокам, вкладу в прогресс каждого футболиста, попыткам помочь команде. Если ему потребуется еще полчаса, чтобы тебе что-то объяснить, он эти полчаса найдет. Он живет этим и посвящает футболу все свое время, и в этом, как мне кажется, его главное отличие от всех остальных.

Я бы сказал, что он сделал меня совершенно другим игроком по сравнению с тем, каким я был до переезда в «Сити». Он научил меня играть практически на всех позициях в нападении, а раньше я играл исключительно на правом фланге. Чем универсальнее игрок, тем он лучше и тем больше у него шансов попасть в состав. Я по-прежнему учусь у него каждый день», - сказал Торрес.