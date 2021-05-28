ФОТО. Марта Костюк готовится к старту в основной сетке Ролан Гаррос

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) готовится к старту в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
Наша соотечественница начнет соревнования встречей против Гарбинье Мугурусы из Испании (№13 WTA). Смотрите фотогалерею тренировки Марты.
Все фото – Jimmie48 Photography
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Источник — Sport.ua
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