ФОТО. На Ролан Гаррос открыли памятник Надалю

В четверг, 27 мая, перед стартом Открытого чемпионата Франции испанский теннисист Рафаэль Надаль получил памятник в свою честь.

Скульптуру открывал сам спортсмен, а также президент федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и скульптор Хорди Диес Фернандес.

Отметим, что Надаль 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос», что является абсолютным рекордом. Кроме того, 34-летний испанец является действующим победителем турнира.