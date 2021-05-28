ФОТО. На Ролан Гаррос открыли памятник Надалю

В четверг, 27 мая, перед стартом Открытого чемпионата Франции испанский теннисист Рафаэль Надаль получил памятник в свою честь.
Скульптуру открывал сам спортсмен, а также президент федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и скульптор Хорди Диес Фернандес.
Отметим, что Надаль 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос», что является абсолютным рекордом. Кроме того, 34-летний испанец является действующим победителем турнира.
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Источник — Instagram
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