Будет ли продление? У Мирона Маркевича заканчивается контракт с УАФ

Все зависит от того, как Украина выступит в финальной части чемпионата Европы

  • 28.05.2021 00:12
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Будет ли продление? У Мирона Маркевича заканчивается контракт с УАФ
© УАФ. Mирон Mаркевич

Контракт главы комитета национальных сборных Mирона Mаркевича с УАФ заканчивается в июле 2021 года.

Предложат ли специалисту пролонгировать соглашение, во многом будет зависеть от того, как национальная сборная Украины  выступит в финальной части чемпионата Европы.

В последнем Уставе УАФ указано, что контракт не может быть продлен со специалистом, которому уже исполнилось 70 лет. Впрочем, прорабатывается вариант, при котором опытный специалист может остаться на своем посту и после Евро-2020.

Mирон Mаркевич возглавляет Комитет сборных УАФ с июля 2016 года, а до этого тренировал «Карпаты», «Металлист», а также «Днепр», который вывел в финал Лиги Европы.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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