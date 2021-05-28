Будет ли продление? У Мирона Маркевича заканчивается контракт с УАФ

Контракт главы комитета национальных сборных Mирона Mаркевича с УАФ заканчивается в июле 2021 года.
Предложат ли специалисту пролонгировать соглашение, во многом будет зависеть от того, как национальная сборная Украины выступит в финальной части чемпионата Европы.
В последнем Уставе УАФ указано, что контракт не может быть продлен со специалистом, которому уже исполнилось 70 лет. Впрочем, прорабатывается вариант, при котором опытный специалист может остаться на своем посту и после Евро-2020.
Mирон Mаркевич возглавляет Комитет сборных УАФ с июля 2016 года, а до этого тренировал «Карпаты», «Металлист», а также «Днепр», который вывел в финал Лиги Европы.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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