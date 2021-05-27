Ман Сити отправился на финал Лиги чемпионов. Зинченко - в заявке

«Манчестер Сити» отправился в Португалию, где 29 мая состоится финал Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «Челси».
Украинец Александр Зинченко - в заявке на матч.
Вратари: Эдерсон, Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд.
Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Бенжамен Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия.
Хавбеки: Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Родри, Кевин Де Брюйне, Бернарду, Ферран Торрес, Фернандиньо, Фил Фоден.
Форварды: Габриэль Жезус, Серхио Агуэро, Рияд Марез.
Источник — Sport.ua
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