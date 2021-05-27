Ман Сити отправился на финал Лиги чемпионов. Зинченко - в заявке

Украинец может выиграть большой трофей

  • 27.05.2021 23:30
  • 845 просмотров
  • 3 комментария
Ман Сити отправился на финал Лиги чемпионов. Зинченко - в заявке
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» отправился в Португалию, где 29 мая состоится финал Лиги чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «Челси».

Украинец Александр Зинченко - в заявке на матч.

Вратари: Эдерсон, Скотт Карсон, Зак Стеффен, Джеймс Траффорд.

Защитники: Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Бенжамен Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия.

Хавбеки: Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Родри, Кевин Де Брюйне, Бернарду, Ферран Торрес, Фернандиньо, Фил Фоден.

Форварды: Габриэль Жезус, Серхио Агуэро, Рияд Марез.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ihor5235
      ihor5235, 28.05.2021 00:01
    0
    Желаю победы МС только ради Зинченко!
    Ссылка
    manticora90
      manticora90, 27.05.2021 23:49
    0
    Зина забьет решающий гол!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 27.05.2021 23:41
    +2
    Фигасе зине скоро можно книгу писать, от отвергнутого в шахте до финала ЛЧ ... )
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 27.05.2021 23:41
    +2
    Фигасе зине скоро можно книгу писать, от отвергнутого в шахте до финала ЛЧ ... )
    Ссылка
    ihor5235
      ihor5235, 28.05.2021 00:01
    0
    Желаю победы МС только ради Зинченко!
    Ссылка
    manticora90
      manticora90, 27.05.2021 23:49
    0
    Зина забьет решающий гол!!!
    Ссылка
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