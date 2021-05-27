ФК Львов нацелился на топ-5 УПЛ и выход в еврокубки

Андрей Панькив рассказал о целях команды

  • 27.05.2021 21:47
  • 1982 просмотра
  • 5 комментариев
ФК Львов нацелился на топ-5 УПЛ и выход в еврокубки
© pfclviv.com

ФК «Львов» в минувшем сезоне УПЛ сумел спастись от вылета, а в новом чемпионате клуб ставит перед командой задачу выйти в еврокубки.

«Наш президент - максималист. Еще в прошлом сезоне мы ставили задачу попасть в топ-5 в итоге и получить шанс выступить в еврокубках. Думаю, в следующем сезоне перед нами будут стоять те же задачи. Нас интересуют выступления в евротурнирах. Хотим привезти во Львов европейские соревнования».

«Будет ли это Лига Европы или Лига конференций - без разницы. Думаю, нам подойдут оба варианта», - сказал Панькив.

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Источник — ФК Львов

(5 голосов)

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Комментарии
    PFCLviv
      PFCLviv, 27.05.2021 22:17
    -2
    Підсилити команду і можна в УПЛ шарашити. Ліга у нас слабенька, можна зі всіма грати!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 27.05.2021 22:04
    -2
    Ссылка
    avk2307
      avk2307, 27.05.2021 21:55
    -1
    Не хочется верить, что ФК Львов заменит Карпаты. Хотя старается и Львов и смалийчук старается слить
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 27.05.2021 21:51
    -2
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 27.05.2021 21:50
    -1
    Дай бог.
    Львов заслужил на команду достойную
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