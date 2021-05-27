ФК Львов нацелился на топ-5 УПЛ и выход в еврокубки

ФК «Львов» в минувшем сезоне УПЛ сумел спастись от вылета, а в новом чемпионате клуб ставит перед командой задачу выйти в еврокубки.
«Наш президент - максималист. Еще в прошлом сезоне мы ставили задачу попасть в топ-5 в итоге и получить шанс выступить в еврокубках. Думаю, в следующем сезоне перед нами будут стоять те же задачи. Нас интересуют выступления в евротурнирах. Хотим привезти во Львов европейские соревнования».
«Будет ли это Лига Европы или Лига конференций - без разницы. Думаю, нам подойдут оба варианта», - сказал Панькив.
Источник — ФК Львов
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Львов заслужил на команду достойную
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