Началась продажа билетов на товарищеский матч Украина – Северная Ирландия

Поединок накануне Евро-2020 пройдет 3 июня в Днепре на «Днепр-Арене»

  • 27.05.2021 21:39
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Началась продажа билетов на товарищеский матч Украина – Северная Ирландия
© УАФ

3 июня в Днепре на «Днепр-Арене» состоится товарищеский матч между национальными сборными командами Украины и Северной Ирландии (начало – в 21:00).

Украинская ассоциация футбола в соответствии с рекомендациями Минздрава Украины приняла во внимание все существующие протоколы и готова обеспечить присутствие зрителей на матче Украина – Северная Ирландия.

Продажа билетов происходит исключительно онлайн на сайте ticketsbox.com. Продажи билетов в кассах стадиона не предвидится. Один человек может приобрести не более четырех билетов.

Чтобы купить пропуск на игру, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.

После осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступит именной электронный билет (для каждого человека отдельно). Болельщик покупает билет в определенный сектор, на конкретный ряд и место.

Цена билетов: от 100 до 500 грн.

 
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Источник — Украинская ассоциация футбола

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