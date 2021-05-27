Де Дзерби определился с датой выхода Шахтера из отпуска

Подробности рассказал Евгений Чупрун

  • 27.05.2021 20:45
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Де Дзерби определился с датой выхода Шахтера из отпуска
© twitter.com/fcshakhtar

Руководитель службы управления командой Евгений Чупрун в эфире Shakhtar News рассказал о знакомстве нового главного тренера «оранжево-черных» Роберто Де Дзерби с клубной инфраструктурой и стадионом.

Кроме того, стало известно, что команда выйдет из отпуска 14 июня.

– Евгений, вы сопровождали нового главного тренера, знакомили его с инфраструктурой и домашним стадионом. Остался ли доволен мистер Де Дзерби?
– У нас была возможность посетить учебно-тренировочный комплекс «Святошин», где главный тренер мог оценить возможности инфраструктуры. Осмотрели помещения, футбольные поля. Со стороны Де Дзерби были определенные комментарии и пожелания, которые мы зафиксировали и обязательно учтем при подготовке к новому сезону. Также побывали на НСК «Олимпийский», посмотрели, как ведутся подготовительные работы по реконструкции газона. Думаю, тренера и его помощников в первую очередь впечатлил масштаб арены.
 
– Какие пожелания высказал итальянский специалист и его помощники?
– Когда приходит новый тренерский штаб, всегда есть определенные нюансы, которые нужно обсудить. В основном они касаются деятельности команды, особенностей организации тренировок, видеоанализа, инфраструктуры для фитнеса и так далее. Также был контакт с помощниками, обсуждались детали, которые позволят максимально эффективно вступить в тренировочный процесс, когда команда выйдет из отпуска.
 
– Уже известно, когда «Шахтер» начинает подготовку к сезону?
– Команда собирается 14 июня и первый этап подготовки проведет в Святошино. О зарубежных сборах и сроках проведения решение примет главный тренер в ближайшее время.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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