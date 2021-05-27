Барселона хочет вернуть Масипа

Каталонскому клубу нужен вратарь «Вальядолида»

  • 27.05.2021 19:36
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Барселона хочет вернуть Масипа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» намерена вернуть 32-летнего голкипера «Вальядолида» Жорди Масипа.

Футболист должен стать сменщиком 31-летнего Нето, который намерен покинуть каталонский клуб.

Масип — воспитанник «Барселоны», который перешел в «Вальядолид» летом 2017 года в качестве свободного агента. В минувшем сезоне Жорди провел за «Вальядолид» 25 матчей во всех турнирах, где пропустил 40 мячей, 2 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

Контракт Масипа с «Вальядолидом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €2,8 миллиона.

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Источник — Mundo Deportivo

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