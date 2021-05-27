Украина U-21 – Узбекистан U-21. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Эксперт дал прогноз на матч молодежной сборной Украины

  • 27.05.2021 19:18
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Украина U-21 – Узбекистан U-21. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
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Тренер молодежной сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк дал прогноз на матч турнира Валерия Лобановского-2021 Украина U-21 – Узбекистан U-21.

«Первый матч на турнире Лобановского 26-го мая сборная Украины проиграла команде Азербайджана со счетом 0:1. Но этому поражению была причина. Как я и говорил, наши футболисты после завершения сезона в Украине две недели поддерживали форму самостоятельно и собрались только 24-го мая вечером, после чего потренировались и сразу же сыграли с азербайджанской сборной.

У Узбекистана, думаю, наши должны выиграть. Хотя все может быть. Это футбол. Недооценивать соперника нельзя. Нужно серьезно относиться ко всем оппонентам. Но в любом случае будет интересно понаблюдать за нашей сборной», – сказал Нагорняк.

Матч Украина U-21 – Узбекистан U-21 состоится 28 мая в Киеве на НТК им. В. Банникова. Начало встречи – в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Sinichkin
      Sinichkin, 27.05.2021 20:11
    0
    Програють, 2:1
    Ссылка
    Sinichkin
      Sinichkin, 27.05.2021 20:11
    0
    Програють, 2:1
    Ссылка
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