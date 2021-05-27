Украина U-21 – Узбекистан U-21. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Тренер молодежной сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк дал прогноз на матч турнира Валерия Лобановского-2021 Украина U-21 – Узбекистан U-21.

«Первый матч на турнире Лобановского 26-го мая сборная Украины проиграла команде Азербайджана со счетом 0:1. Но этому поражению была причина. Как я и говорил, наши футболисты после завершения сезона в Украине две недели поддерживали форму самостоятельно и собрались только 24-го мая вечером, после чего потренировались и сразу же сыграли с азербайджанской сборной.

У Узбекистана, думаю, наши должны выиграть. Хотя все может быть. Это футбол. Недооценивать соперника нельзя. Нужно серьезно относиться ко всем оппонентам. Но в любом случае будет интересно понаблюдать за нашей сборной», – сказал Нагорняк.

Матч Украина U-21 – Узбекистан U-21 состоится 28 мая в Киеве на НТК им. В. Банникова. Начало встречи – в 17:00.