ФОТО. Без Малиновского! Три украинца попали в сборную группы С

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов команд, которым предстоит сыграть в группе С на Евро-2020. Туда вошли сборные Украины, Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

В составе команды три украинца — 24-летний футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко (оценивается в €25 миллионов), 23-летний вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков (€25 миллионов) и 19-летний голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин (€8 миллионов).

Примечательно, что в сборной не нашлось места для самого дорогого футболиста сборной Украины — 28-летнего полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, который оценивается в €30 миллионов.