ФОТО. Без Малиновского! Три украинца попали в сборную группы С

Самому дорогому украинскому футболисту не нашлось места в символической команде

  • 27.05.2021 19:11
  • 5020 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Без Малиновского! Три украинца попали в сборную группы С
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов команд, которым предстоит сыграть в группе С на Евро-2020. Туда вошли сборные Украины, Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

В составе команды три украинца — 24-летний футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко (оценивается в €25 миллионов), 23-летний вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков (€25 миллионов) и 19-летний голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин (€8 миллионов).

Примечательно, что в сборной не нашлось места для самого дорогого футболиста сборной Украины — 28-летнего полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, который оценивается в €30 миллионов.

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Источник — Transfermarkt

(6 голосов)

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Комментарии
    norma_zap
      norma_zap, 27.05.2021 20:55
    0
    Судя по Трубину (8 млн.) в воротах, у всех проблемы с вратарями?
    Ссылка
    Taykitanin
      Taykitanin, 27.05.2021 20:22
    0
    По позиції Малиновський не потрапив, але стопроцентно в складі, , по Трубіну навпаки, після провалу може й мимо євро пролетіти.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 27.05.2021 20:16
    0
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 19:28
    Потому что по позиции
    и на замену
    Ссылка
    source02
      source02, 27.05.2021 19:49
    +1
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 19:28
    Потому что по позиции
    ты шо так сразу разрушаеш влажные мечты редакции авторитетного спортивного изданя спорт.уа блядь
    так нельзя
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 19:28
    +3
    Потому что по позиции
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 19:28
    +3
    Потому что по позиции
    Ссылка
    source02
      source02, 27.05.2021 19:49
    +1
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 19:28
    Потому что по позиции
    ты шо так сразу разрушаеш влажные мечты редакции авторитетного спортивного изданя спорт.уа блядь
    так нельзя
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 27.05.2021 20:55
    0
    Судя по Трубину (8 млн.) в воротах, у всех проблемы с вратарями?
    Ссылка
    Taykitanin
      Taykitanin, 27.05.2021 20:22
    0
    По позиції Малиновський не потрапив, але стопроцентно в складі, , по Трубіну навпаки, після провалу може й мимо євро пролетіти.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
      euro2012_za_2012euro, 27.05.2021 20:16
    0
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 19:28
    Потому что по позиции
    и на замену
    Ссылка
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