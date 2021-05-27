«Никаких конфликтов». Луческу рассказал о Гармаше и Родригеше

После появления в «Динамо» тренера Мирчи Луческу хавбеки Денис Гармаш и Жерсон Родригеш, которые ранее имели проблемы с дисциплиной, начали вести себя спокойно.

«Со мной у них конфликтов не может быть. Если что-то такое случится, то это значит, что я виноват. Что у меня не хватило опыта, чтобы справиться с ними. Пока игроки чувствуют, что тренер прав в своих аргументах, они не могут с ним спорить. Тренер должен четко все пояснять. Если вы нарушаете мои правила, то работать мы не сможем».

«Мои советы касаются не только футбола, но и жизни», - сказал Луческу.