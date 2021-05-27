Агент: «Попов достиг уровня сборной Украины»

Вадим Шаблий, агент 22-летнего центрального защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Дениса Попова, поделился мнением о вызове своего подопечного в национальную команду для подготовки к Евро-2020.

«После успеха «Динамо» в чемпионате Украины несколько игроков получили вызовы в национальную сборную. Для них это одна из самых высоких оценок их работы в сезоне. Защитник «Динамо» Денис Попов уже дебютировал за сборную в матче против Бахрейна. С чем я его и поздравляю!

За его плечами юношеские сборные страны. И вот сейчас он достиг уровня национальной команды. Желаю Денису принести команде Андрея Шевченко много пользы. Удачи!», — написал Шаблий.

В активе Попова один матч за национальную сборную Украины.