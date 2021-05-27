ФОТО. Денис Бойко показал пикантный снимок с женой

Вратарь «Динамо» проводит отпуск в Лос-Анджелесе

  • 27.05.2021 18:32
  • 3068 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Денис Бойко показал пикантный снимок с женой
© Instagram. Денис Бойко

33-летний украинский голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко перед стартом нового сезона набирается сил в Лос-Анджелесе.

«Мистер и миссис Бойко», — прокомментировал Денис снимок со своей женой Валерией, где она представлена в весьма пикантном наряде.

В минувшем сезоне Денис провел за «Динамо» 5 матчей во всех турнирах, где пропустил 2 мяча, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    andreypoltava234
      andreypoltava234, 27.05.2021 19:25
    -1
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 19:19
    http://new.gramota.ru/
    как правильно говорить: без носков или без носок?
    Ответ справочной службы русского языка
    Верно: без носков.
    правильно говорити: "на московії")
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.05.2021 19:23
    0
    Mr. and Mrs. Rat
    Ссылка
    Valerij Nazarets
      Valerij Nazarets, 27.05.2021 19:21
    0
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 18:54
    И что тут пикантного? Что Бойко без носков?
    без шкарпеток
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 19:19
    -1
    Гагик Пердонян, 27.05.2021 19:04
    без носок
    http://new.gramota.ru/
    как правильно говорить: без носков или без носок?
    Ответ справочной службы русского языка
    Верно: без носков.
    Ссылка
    Гагик Пердонян
      Гагик Пердонян, 27.05.2021 19:04
    0
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 18:54
    И что тут пикантного? Что Бойко без носков?
    без носок
    Ссылка
    Tasha19
      Tasha19, 27.05.2021 19:03
    0
    Пикантный?
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 18:54
    +2
    И что тут пикантного? Что Бойко без носков?
    Ссылка
    Виктор Войцеховский
      Виктор Войцеховский, 27.05.2021 18:54
    +2
    И что тут пикантного? Что Бойко без носков?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.05.2021 19:23
    0
    Mr. and Mrs. Rat
    Ссылка
    Valerij Nazarets
      Valerij Nazarets, 27.05.2021 19:21
    0
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 18:54
    И что тут пикантного? Что Бойко без носков?
    без шкарпеток
    Ссылка
    Гагик Пердонян
      Гагик Пердонян, 27.05.2021 19:04
    0
    Виктор Войцеховский, 27.05.2021 18:54
    И что тут пикантного? Что Бойко без носков?
    без носок
    Ссылка
    Tasha19
      Tasha19, 27.05.2021 19:03
    0
    Пикантный?
    Ссылка
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