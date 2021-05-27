ФОТО. Денис Бойко показал пикантный снимок с женой

33-летний украинский голкипер киевского «Динамо» Денис Бойко перед стартом нового сезона набирается сил в Лос-Анджелесе.

«Мистер и миссис Бойко», — прокомментировал Денис снимок со своей женой Валерией, где она представлена в весьма пикантном наряде.

В минувшем сезоне Денис провел за «Динамо» 5 матчей во всех турнирах, где пропустил 2 мяча, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.