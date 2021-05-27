Футболисты сборной Украины прошли тестирование на коронавирус

Команда Андрея Шевченко продолжает подготовку к Евро-2020

  • 27.05.2021 16:55
  • 484 просмотра
  • 1 комментарий
Футболисты сборной Украины прошли тестирование на коронавирус
© УАФ

В пятницу, 28 мая, сборная Украины начнет второй тренировочной сбор в рамках подготовки к финальной части Евро-2020.

За день до приезда в Киев, откуда команда утром отправится в Харьков, все игроки сборной прошли тестирование на коронавирус по месту жительства.

После игр в своих клубах к сборной присоединятся легионеры Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и получивший вызов полузащитник «Гента» Роман Безус.

На втором сборе Андрей Шевченко рассчитывает на тех же футболистов, которые работали и на первом сборе, среди которых будут и молодые игроки — Артем Довбик и Артем Бондаренко.

В рамках второго сбора сборная Украины проведет два контрольных матча — со сборной Северной Ирландии (3 июня в Днепре) и национальной командой Кипра (7 июня в Харькове).

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.05.2021 17:01
    0
    Их уже давно должны были вакцинировать, сколько можно тесты сдавать. УЕФА же сказа вакцинировать надо игроков, хотя в последнее время мало болеет спортсменов, может мы мало что знаем, их уже всех по тихому вакцинировали
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.05.2021 17:01
    0
    Их уже давно должны были вакцинировать, сколько можно тесты сдавать. УЕФА же сказа вакцинировать надо игроков, хотя в последнее время мало болеет спортсменов, может мы мало что знаем, их уже всех по тихому вакцинировали
    Ссылка
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