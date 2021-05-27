Футболисты сборной Украины прошли тестирование на коронавирус

В пятницу, 28 мая, сборная Украины начнет второй тренировочной сбор в рамках подготовки к финальной части Евро-2020.

За день до приезда в Киев, откуда команда утром отправится в Харьков, все игроки сборной прошли тестирование на коронавирус по месту жительства.

После игр в своих клубах к сборной присоединятся легионеры Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и получивший вызов полузащитник «Гента» Роман Безус.

На втором сборе Андрей Шевченко рассчитывает на тех же футболистов, которые работали и на первом сборе, среди которых будут и молодые игроки — Артем Довбик и Артем Бондаренко.

В рамках второго сбора сборная Украины проведет два контрольных матча — со сборной Северной Ирландии (3 июня в Днепре) и национальной командой Кипра (7 июня в Харькове).