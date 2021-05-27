Паулу ФОНСЕКА: «Горжусь тем, что представлял цвета Ромы»

48-летний португальский специалист Паулу Фонсека попрощался с римской «Ромой».
«Я горжусь тем, что представлял эти цвета. Я желаю всего наилучшего клубу и его болельщикам в будущем. Спасибо, «Рома»!», — написал Фонсека.
Паулу Фонсека был главным тренером «Ромы» с июня 2019 года. В минувшем сезоне «Рома» под руководством Фонсеки заняла 7-е место в Серии А.
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