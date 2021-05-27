Паулу ФОНСЕКА: «Горжусь тем, что представлял цвета Ромы»

Португальский тренер попрощался с римским клубом

  • 27.05.2021 16:32
  • 635 просмотров
  • 1 комментарий
Паулу ФОНСЕКА: «Горжусь тем, что представлял цвета Ромы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

48-летний португальский специалист Паулу Фонсека попрощался с римской «Ромой».

«Я горжусь тем, что представлял эти цвета. Я желаю всего наилучшего клубу и его болельщикам в будущем. Спасибо, «Рома»!», — написал Фонсека.

Паулу Фонсека был главным тренером «Ромы» с июня 2019 года. В минувшем сезоне «Рома» под руководством Фонсеки заняла 7-е место в Серии А.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    XBanat
    online
      XBanat, 27.05.2021 17:17
    0
    Не понимаю как ты там вообще оказался
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 27.05.2021 17:17
    0
    Не понимаю как ты там вообще оказался
    Ссылка
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