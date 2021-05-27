Соперник был не по зубам. Марченко не смог пробиться в основу Ролан Гаррос

Украинский теннисист Илья Марченко (№161 АТР) завершил выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В финале отбора украинец проиграл Ботику ван де Зандсхулпу из Нидерландов (№154 АТР).



Ролан Гаррос. Финал квалификации

Илья Марченко (Украина) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 1:6, 2:6



Отметим, что Марченко в третий раз в карьере играл в финале отбора на кортах Парижа, но проходил в основу через квалификацию всего один раз (2015).