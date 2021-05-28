Когда играет Завацкая? Расписание Ролан Гаррос на 28 мая

28 мая продолжаться матчи финала квалификации в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В пятницу на корты Парижа выйдет одна представительница Украины.
Корт №11, третий запуск (не ранее 14:30)
Катарина Завацкая (№129 WTA) [21] – Анастасия Гасанова (№172 WTA, Россия)
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Источник — Roland Garros
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