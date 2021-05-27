Ливерпуль собирается подписать лидера Лестера

«Ливерпуль» намерен усилить свой состав хавбеком «Лестера» Юри Тилемансом.
Как сообщает Nieuwsblad, мерсисайдцы рассматривают 24-летнего бельгийца в качестве замены Джорджиньо Вайналдуму, который покинет команду на правах свободного агента и может продолжить карьеру в «Барселоне».
Также Тилеманс интересен «Манчестер Юнайтед» и испанским клубам.
В сезоне-2020/21 Тилеманс провел 51 матч за «Лестер» во всех турнирах, на его счету 9 голов и 6 результативных передач.
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Источник — Niewsblad
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