Виктор ОНОПКО: «Луческу не побоялся прийти в Динамо и сработал на все 100%»

Бывший защитник «Шахтера» – о румынском специалисте

  • 27.05.2021 12:53
  • 637 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор ОНОПКО: «Луческу не побоялся прийти в Динамо и сработал на все 100%»
© РИА Новости/Владимир Песня. Виктор Онопко

Бывший защитник «Шахтера» и «Динамо» Виктор Онопко поделился мнением о приходе Мирчи Луческу в киевский клуб.

— Мирча Луческу, чье имя в Украине, казалось, было прочно связано с «Шахтером», в этом сезоне возглавил киевское «Динамо» и выиграл с ним все. Вас, начинавшего карьеру в Донецке и служившего в дубле киевлян, шокировала эта история?
— Нет, шока не было. Скорее было удивление, что в последние годы «Шахтер» так доминировал. Но одна команда не может быть чемпионом всегда, и поэтому для украинского футбола хорошо, что киевляне сейчас навязали горнякам борьбу, выиграли чемпионат и Кубок. Это подчеркивает уровень тренера, который не побоялся прийти в «Динамо», хотя прекрасно знал, какую реакцию это вызовет. Фанатское движение киевлян восприняло его приход резко негативно, но Луческу сработал на все сто процентов — донес до игроков свои мысли и помог не только первой команде, но и школе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Спорт-Экспресс

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    _smart_Forever_
    online
      _smart_Forever_, 27.05.2021 13:27
    0
    В этом сезоне - международный год шубных цыган: они вместо коней воруют чемпионство
    Ссылка
    _smart_Forever_
    online
      _smart_Forever_, 27.05.2021 13:27
    0
    В этом сезоне - международный год шубных цыган: они вместо коней воруют чемпионство
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности