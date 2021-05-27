Виктор ОНОПКО: «Луческу не побоялся прийти в Динамо и сработал на все 100%»

Бывший защитник «Шахтера» и «Динамо» Виктор Онопко поделился мнением о приходе Мирчи Луческу в киевский клуб.

— Мирча Луческу, чье имя в Украине, казалось, было прочно связано с «Шахтером», в этом сезоне возглавил киевское «Динамо» и выиграл с ним все. Вас, начинавшего карьеру в Донецке и служившего в дубле киевлян, шокировала эта история?

— Нет, шока не было. Скорее было удивление, что в последние годы «Шахтер» так доминировал. Но одна команда не может быть чемпионом всегда, и поэтому для украинского футбола хорошо, что киевляне сейчас навязали горнякам борьбу, выиграли чемпионат и Кубок. Это подчеркивает уровень тренера, который не побоялся прийти в «Динамо», хотя прекрасно знал, какую реакцию это вызовет. Фанатское движение киевлян восприняло его приход резко негативно, но Луческу сработал на все сто процентов — донес до игроков свои мысли и помог не только первой команде, но и школе.